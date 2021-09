Raúl Maiola: "Tenemos que estar tranquilos, vamos a hacer las cosas lo mejor posible"

El equipo femenino de Tigre hizo su debut en este nuevo torneo de Primera C, tras empatar con Chacarita 2 -2 de local, el entrenador de las matadoras, Raúl Maiola, habló en exclusivo con Vavel sobre lo que dejó el encuentro.

¿Qué sensaciones te dejó el partido ante Chacarita por la primera fecha?

En la charla previa al partido les había dicho que íbamos a tener nervios, o ansiedad hace mucho que no jugábamos algo de manera oficial.

Todo el primer tiempo nos anticiparon en todos los sectores, y en el entretiempo intentamos corregirlos. Fueron dos goles desafortunados, y en el segundo tiempo fue un cambio muy grande, nuestra idea de juego es ser ofensivos, salir a presionar arriba y eso se vio, ganamos en todas las anticipadas. Podríamos haber ganado el partido.

Chacarita nos complica casi siempre, yo trato de sacarles de ese tema del clásico, sobre todo los más jóvenes lo viven así. Los partidos se presentan así y de ir perdiendo 0 - 2 es más difícil remontar un partido que ganarlo de entrada.

Terminamos mucho mejor físicamente que las demás, pero tenemos que trabajar para que no nos pase de ir perdiendo.

¿Cómo es el estilo de juego juego de Tigre?

Me gusta el juego por abajo, sumamos a muchas chicas del sub 20 y eso nos da un juego más vertical. Nuestra arquera de este año es muy jovencita y puede jugar con los pies, y cuando se puede, tratamos de utilizarlo. Me gusta presionar y lograr una potencia física.

¿Qué me podés contar de los rivales que están en el grupo de Tigre?

El torneo es muy interesante, comparándolo con el anterior hay muchos equipos que crecieron. Pude ver Berazategui, Laferrere, Claypole y Cambaceres, me gustaría ver a Quilmes. Son equipos muy ordenados, en el fútbol femenino ya no hay resultados abultados, el progreso de los planteles y la manera de jugar van cambiando el fútbol femenino. El torneo no es largo, al cabo de dos o tres fechas vamos a ver cómo está todo.

¿Cómo viste a las chicas después del empate ante Chacarita?

Si bien le llamamos renovación al plantel, son chicas que ya estaban, noto un crecimiento mental. El resultado fue bueno, ibas perdiendo y empataste, hay un crecimiento que me entusiasma mucho.

Más allá del objetivo de ascenso, ¿este torneo se ve como una revancha del anterior?

El objetivo del ascenso está seguro, tenemos que hacer todo el trabajo necesario. Tenemos que estar tranquilos, vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Quiero sacarle la mochila a las chicas de que tenemos que ganarle a todos 5 - 0, los partidos son diferentes, en partidos oficiales jamás perdimos y nos puede tocar.

En este caso tenemos que estar entre los 4 primeros y el año pasado teníamos que estar primero, este año es diferente, tenemos que llegar a un buen rendimiento.

Cuando hablamos de plantel renovado ¿Qué le suma al plantel el refuerzo de María Luz Tesuri?

Es un caso muy interesante, es una chica que estuvo en selecciones juveniles, torneos internacionales hace 6 años atrás. Tuvo una lesión seria y a veces cuesta volver a reinsertarse y ella se convirtió en una atleta de diferentes kilometrajes con múltiples premios.

Tiene una gran resistencia y una gran intensidad física, pero en el fútbol hay otras cosas, tenemos que ayudarla a que sea la mejor jugadora posible. Me interesa mucho tenerla, ante Chacarita le dio otra intensidad al juego.

Este caso sale del molde de una jugadora habitual, hay que tratar de ver como desarrolla la técnica con el tiempo.

Las Matadoras tendrán fecha libre, y tras las elecciones PASO, enfrentarán a Cañuelas por la tercera fecha del Torneo de Primera C.