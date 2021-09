José Lemme: “Hoy no hay nada por David Martínez"

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, aclaró en un reportaje con el programa de radio Como te va Benedetto: “Hoy no hay nada por David Martínez, hoy el jugador está jugando en River hasta fin de año”. Además comentó: “Todo es negociable, pero hasta diciembre no tenemos ningún apuro de negociación por David Martínez”.

Después aseguró: “El jugador es de Defensa el 50 por ciento, el otro 50 es de River y los derechos federativos son de Defensa. En diciembre la lógica es que vuelva a Defensa”. Más tarde, reconoció: “Ojalá que a David le siga yendo como le va, está en un nivel increíble, sabíamos que tenía grandes condiciones y ojalá pueda seguir en este nivel”.

Por otro lado, el defensor y mediocampista Marcelo Benítez, informó sobre la recuperación de su rodilla en una entrevista con la página del cuadro de Florencio Varela:” Se hizo duro, pensé que me iba a llevar menos, pero pasó más tiempo. Ya voy tres meses y dos semanas. Es una lesión compleja, pero la voy superando, día a día. Por suerte el viernes puedo volver al banco, meterme con mis compañeros para ir ganando de vuelta el puesto de a poco”.

Mientras tanto agregó: “Estos días ya me metí con el grupo, trabajando de apoyo en distintos ejercicios, ganando ritmo de competencia, confianza con el tema de la rodilla. Hace tres meses que no hacía trabajos a la par de mis compañeros, haciendo trabajos con pelota intensos. Me vengo sintiendo muy bien. Espero el viernes poder estar al menos 15 minutos adentro de la cancha para sentirme de nuevo parte de mis compañeros”. Finalmente Benítez señaló: “Espero que vuelva el Cholo goleador jeje. Con 15 minutos, si me queda un tiro libre cualquier cosa puede pasar”.