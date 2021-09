Diego Flores: ´´Vamos a dejar la vida para que esta institución dé un paso adelante´´

El martes por la tarde, Diego Flores fue presentado en en el Feliciano Gambarte como nuevo entrenador de Godoy Cruz que llega a la institución tras la renuncia de Sebastián Méndez.



Minutos después de su arribo, el cordobés de 40 años brindó una conferencia de prensa donde explicó los motivos de su llegada al club para hacerse cargo del plantel de Primera División, su experiencia como colaborador de Marcelo Bielsa y la idea de juego que pretende plasmar para salir del mal momento deportivo que atraviesa el equipo.



´´Muchas gracias. Estoy muy honrado de llegar a este club, la verdad que estoy muy agradecido a la gente que compone el club Godoy Cruz, ni hablar de los hinchas. Quería comentarles que llegamos muy sólidos a nivel cuerpo técnico. Estamos en condiciones de cuidar el capital del club y de crecer conjuntamente en esta gran institución que llegamos´´, arrancó.



´´ Tengo un compromiso muy grande con la gente del Tomba. A partir de hoy quédense muy tranquilos que vamos a dejar la vida para que esta institución de un paso adelante´´, prometió.



Consultado sobre qué lo sedujo para aceptar el cargo, aseguró que: ´´El solo hecho de ser Godoy Cruz. Uno de los pocos clubes en Argentina que tiene una línea de trabajo, que están en crecimiento continuo, que tienen una trayectoria donde cuidan el patrimonio todo el tiempo. Tienen un compromiso, inferiores de primer nivel, un predio de primer nivel. Todo me sedujo. Donde yo veo oportunidades por todos lados y vamos a tratar de desarrollarlas´´.



´´Consideramos con los dirigentes que era muy importante no perder ni un segundo. Ya estamos ganando tiempo, estamos trabajando y considero que eso a nivel club es una ventaja. Godoy Cruz es proactivo y rápidamente logramos estar acá´´, contó.







Acerca del planteo que tiene para sacar al Expreso de la mala racha, expresó: ´´Nosotros a Godoy Cruz lo venimos siguiendo hace mucho tiempo. Tenemos un buen diagnostico del club. Lo que necesitamos es confirmar nuestra idea´´.



El flamante DT, conjugará su experiencia con Bielsa y la llegada al Bodeguero. ´´Me pone en muy buenas condiciones para venir a aportar en este plantel. Es un plantel joven con un mix de jugadores de experiencia. Esa experiencia va ser un capital importante para exprimir. No tengo dudas que con el correr de los días todos esos aprendizajes y conocimientos, y esos ojos de haber visto tantos procesos con Marcelo va ir dándole valor agregado a los jugadores y a todo el capital del club´´, dijo.



Diego Flores tiene un cariño especial por Mendoza ya que a menudo visitaba a sus familiares en la provincia. A los 24 años decidió que quería ser entrenador profesional. Planificó a largo plazo, estudió idiomas, ´´me capacité a las mil maneras y la vida me sorprendió en el 2014 en Europa encontrándome con diversos cuerpos técnicos y tuve un acercamiento al cuerpo técnico de Marcelo. Eso para mí fue una bendición, eso me mejoró mucho, me enseñó a ser mejor persona y me dio una formación profesional muy interesante donde el detalle, la capacidad de trabajo, la búsqueda de la perfección son valores que lo representan´´.



No es un entrenador que va a hacer su primera experiencia sino que ya dirigió en la liga amateur regional. ´´Vengo nutrido de otros tipos de experiencias que creo aportan a la función que me toca ejercer hoy´´, argumentó.



Sobre la urgencia de trabajar rápido por el momento del equipo, sostuvo que así será: ´´Sin embargo, si llegáramos a un club donde no hubiera emergencia del descenso, utilizaríamos el mismo método. Es importante intensificar sobre todo desde el principio. Tenemos que integrarnos rápido, ayudar a que en el corto plazo se logre alcanzar los resultados pero sin perder de vista que si encontramos resultados tenemos que estar sostenidos por un proceso´´.



Sistema de juego



´´No creo que el sistema defina la forma de juego. Si creo que el funcionamiento del equipo define la forma de juego. Lo que vamos a buscar en el corto plazo es estructurar rápidamente al equipo defensivamente. Sabemos que si logramos esa solidez vamos a tener posibilidades ofensivas. Vamos a poder hacer rodar mas el balón. No vamos a hacer funcionar el equipo de un día a otro porque es imposible pero si, vamos a utilizar todos los recursos posibles para intentar de lograrlo en el corto plazo´´, explicó.



Y cerró: ´´Vamos a ser un equipo ambicioso, tratar de buscar intensidad. El equipo está bien físicamente pero nosotros vamos a tratar de empujar más, tratar de atletizar a los jugadores, tratar de ajustar en todos lados. Vamos a tratar de protagonizar lo más que podamos siempre teniendo en cuenta que cada punto en juego es importante´´.



Flores tendrá como colaboradores a Rubén Rodríguez (ayudante de campo 1) que lo acompaña hace 6 años, Eduardo Lagi (preparador físico), Mauricio Silva (analista), Cristian Tesolini (ayudante de campo 2).