Breitenbruch vs Guiffrey: Duelo de centrales

El Tomba vuelve a encontrarse ante Gimnasia de La Plata por la 10ma fecha del torneo argentino en casa de Godoy Cruz. El Expreso se cuenta con 10 unidades en la tabla al igual que el Lobo, el conjunto mendocino se encuentra con 3 partidos ganados, 1 partido empatado y 5 partidos perdidos, cayendo en el puesto 21 de la tabla, mientras que el equipo platense está con 2 encuentros saliendo victoriosos, 4 cotejos igualados y 3 encuentros perdidos y se instala 2 puestos por encima del Bodeguero. Hoy, en la previa, palpitando el choque entre Gimnasia de La Plata y el Expreso, estaremos comparando a 2 centrales muy importantes, que forman parte de los defensores del conjunto platense y mendocino.

Godoy Cruz cuenta en la zaga central con Breitenbruch, ex Independiente, Quilmes y Defensa y Justicia, con experiencia internacional con el Rojo y el Halcón. Luchará por defender el arco bodeguero para así terminar el encuentro con la valla en 0 y lograr sumar de a 3 tras 4 fechas. Mientras que por el lado de los dirigidos por Néstor “Pipo” Gorosito, quién estará haciendo su debut como DT del Lobo, los platenses son respaldados por el central Germán Guiffrey, con grandes números de su talento defensivo, donde buscará terminar sin goles en arco propio como logró en el partido ante Huracán por la última fecha donde igualaron 0 a 0.

Breitenbruch disputando el balón ante J. Álvarez. Foto: Web.

El central y lateral de 25 años del Expreso, portador de la dorsal “25”, Breitenbruch, nacido en Posadas, Misiones. Es un jugador salido de las inferiores de Los Tigres, club de su tierra natal, tiempo después fue traspasado a Independiente, donde luego tuvo su debut en primera en la plantilla del Rojo en 2014. En lo que va de su carrera, logró levantar 3 títulos: 2 Copas Sudamericanas (Independiente 2017 y Defensa y Justicia 2020) y 1 Recopa Sudamericana (Defensa y Justicia 2021.

Llegó en 2019 al Tomba, directamente desde Tigres de México, donde en su primer ciclo se mantuvo en Godoy Cruz hasta 2020, luego, tiempo después, fue transferido a préstamo al equipo de Florencio Varela, Defensa y Justicia, club el cual llegó a ganar la Copa Sudamericana vs Lanús y Recopa Sudamericana vs Palmeiras. En 2021 volvió a Mendoza en busca de nuevos objetivos con el Bodeguero. Ha participado de 27 partidos con el club mendocino, donde ha tenido un gran rendimiento con una gran capacidad defensiva con un 62% de duelos ganados. Destacamos una gran calidad a la hora de hablar de duelos aéreos, ya que cuenta con un 69% de duelos ganados. Por el momento no ha podido convertir ningún gol con la camiseta del Expreso.

• Germán Guiffrey

Guiffrey siendo presentando en Gimnasia (LP). Foto: Web.

El número “24” de 23 años, nacido en Concordia, Entre Ríos. Su carrera juvenil comenzó en Salto Grande de Entre Ríos, luego fue transferido a Newells Old Boys de Rosario, hasta que finalmente llegó a Gimnasia de La Plata, donde en el Lobo tuvo su debut profesional en Primera Divisón en 2018. En el caso del entrerriano, nunca ha podido levantar ningún título en lo que va de su carrera hasta el momento. En el conjunto de La Plata ha jugado 26 encuentros, el cual en 25 partidos entró como titular. Registra un solo gol anotado, éste sería el 14 de febrero en el empate 2 a 2 ante Boca Juniors en La Bombonera por la primera fecha de la Copa de la Liga 2021.

Germán Guiffrey registra unos gran números, si es que debemos hablar de recuperaciones (36), balones disputados ganados con 17 disputas (70.83%) y con 24 duelos ganados (58.54%).