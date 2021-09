Casemiro vs Paredes: el duelo definitivo

Este domingo se vuelven a ver las caras los 2 finalistas de la pasada Copa América. Argentina vuelve a enfrentar como visitante a Brasil, luego de haber sido campeón en sus tierras el pasado 10 de junio. El combinado de Scaloni quiere acortar la diferencia que posee el invicto conjunto Carioca. Por ello, irá con lo mejor de lo mejor hacia el Arena Do Sao Paulo, para cortarle el puntaje ideal al local.

Cuando ambos equipos tienen un gran juego colectivo, la labor más importante para todo entrenador es armar un buen medio campo. Aquí no hay excepción, de un lado de la cancha, vistiendo la camiseta Verdeamarela está Casemiro, la voz de la experiencia y el buen juego en la selección Brasileña. Pero la Albiceleste tiene a su líder, Leandro Paredes, quien posiblemente arranque en el 11 inicial. ¿Quién llevará a su equipo hacia el triunfo?

Casemiro, el capitán

Su nombre completo es Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro y se estrenó futbolísticamente en junio de 2010 en Sao Paulo. El brasilero brilla en el fútbol español desde la temporada 2015. Antes de eso, estuvo en el segundo equipo del Merengue, y luego de su paso a préstamo por el Porto, Casemiro se hizo un lugar en el primer equipo del Real Madrid, donde conquistó todos los títulos.

A sus 29 años, ya fue campeón de 4 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 2 Supercopas de Europa y una Sudamericana, con Sao Paulo. Consiguió en 2019 la Copa América con su selección en la victoria contra Perú en la final. El crack brasileño ha conseguido casi todos los títulos que un jugador puede soñar, ¿su sueño? ganar la Copa del Mundo con su selección; aún pendiente.

Tras un corto recorrido entre los seleccionados sub 17 y sub 20, Casemiro llegó a la mayor en 2011. Desde allí, ha estado en 57 partidos oficiales y tiene 4 tantos convertidos. El capitán de la selección de Tite, no pudo repetir el bicampeonato de América en 2021. Fue uno de los principales encargados de que Brasil llegara a la final de la Copa América, pero cayó en la final ante Argentina, que se tomó venganza de la final ganada por la Canarinha en 2019.

Hoy brilla en el Real Madrid, es uno de los jugadores del exterior que pudieron venir a jugar estas eliminatorias y es el dueño de la mitad del campo. El domingo tiene la oportunidad de volver a jugar en el Neo Química Arena, hogar del Corinthians, rival del equipo que lo vio nacer. Hoy en día, Casemiro es el máximo referente de esta nueva generación de jóvenes talentos de la Verdeamarela, que el domingo irá por la redención ante su máximo rival sudamericano.

Leandro Paredes, el que llegó para quedarse

Para liderar el mediocampo argentino, es muy probable que Lionel Scaloni elija Leandro Paredes para ingresar de arranque. Aunque el duelo en el mediocampo se rige entre Paredes y Guido Rodríguez, en los duelos ante Brasil el entrenador siempre ha elegido al ex Boca para ir de inicio. Leandro no jugó ante Venezuela el pasado jueves, por que se estaba limpiando de tarjetas amarillas.

En 2017 fue llamado por Jorge Sampaoli para ser parte de los amistosos de la Selección ante Brasil y Singapur. Ingresó ante el conjunto asiático y marcó su primer gol ante la misma. Luego estuvo cerca de quedar en la lista de 23 jugadores para Rusia 2018, pero el joven Leandro que se encontraba jugando en el Zenit de Rusia, no fue elegido.

A partir de la asunción de Scaloni en el primer equipo, “El Heredero” fue llamado para el banco de la mayor, y desde ese entonces no salió. Ya son 34 los partidos que vistió con la camiseta Albiceleste, con la que convirtió 4 goles. En los últimos encuentros, surgió una linda competencia entre el ahora PSG y el ex River, Guido Rodríguez, por un lugar en el mediocampo defensivo del primer equipo.

Pero Paredes siempre fue el favorito del DT para enfrentarse a Brasil. En la Copa América de 2019 disputó casi todos los encuentros y fue de arranque en la semifinal, donde el conjunto local se impuso 2-0. En la pasada final de la Copa América 2021, también fue elegido para comenzar el encuentro. Gracias a su buen pie, aguerrida defensa y actitud, a sus 27 años, se convirtió en el guardián del mediocampo argentino.