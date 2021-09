La primera función de Flores en el “Tomba”

Uno más a la lista y van. Durante todos estos años, Godoy Cruz se lo caracterizó por la escuela de director técnicos, en varios casos llegaron como “desconocido” y fueron apuestas, dando sus primeros pasos en calle Balcarce. En la continuidad de esta Liga Profesional, en la semana asumió Diego Flores, el ex colaborador de Marcelo Bielsa en el viejo continente y el cordobés, será su bautismo en la élite llega para reemplazar a Sebastián Méndez en el banco del “Bodeguero”.

Siendo una incógnita en el mundo futbolero, otra vez el laboratorio del “Expreso”, sigue dando oportunidades a la nueva camada de comandantes, el primer encuentro oficial del nacido en la ciudad del cuarteto será este domingo ante Gimnasia de La Plata. ¿Cómo fueron los anteriores casos de entrenadores que se presentaron en sociedad dirigiendo al “Tomba” en la máxima categoría?

En primer lugar, se encuentra Juan Manuel Llop, el “Chocho” que logró el primer ascenso, debutó en el inicio del Torneo Apertura 2006 con una derrota por la mínima diferencia con Argentinos. El único gol del cotejo fue obra de Jorge Quinteros. Los protagonistas que alineó, el ex Newells, estuvo integrado por: Sebastián Torrico; José Devaca, Silvio Duarte, Juan Herbella, José Cardenas; Enzo Pérez, Esteban Buján, Diego Villar, Mariano Torresi; Mauro Poy y Franco Mendoza.

Con el alejamiento de Llop, uno de los ídolos de la institución mendocina, asumió y se hizo cargo Daniel Oldrá dos años después. La primera prueba de fuego, se produjo en el estreno del Apertura y con triunfo por dos a uno ante Banfield con un duplicado de Jairo Castillo; mientras que Nicolás Bértolo empataba de manera transitoria para el “Taladro”.

Tras, la renuncia de Oldrá, Diego Cocca llegó en su lugar y en su primer compromiso, el ex DT de la CAI consiguió un empate frente Independiente en el Cilindro de Avellaneda. Los tantos del encuentro fueron obra de Leandro Caruso y Daniel Montenegro.

Después de mantener la categoría, Cocca pegó el portazo y en las semanas llegó Enzo Trossero, quien no tuvo un buen rendimiento por la Bodega. En su estreno cayó dos a cero contra Tigre, los goleadores del “Matador”, fueron Martín Morel y Carlos Fondacaro, el ex Huracán terminó renunciando por malos resultados.

Al igual que sucederá este domingo, Omar Asad también debutó con el club platense y en los últimos minutos en el Malvinas Argentinas sonrío por la mínima diferencia. La única alegría fue obra de Federico Higuaín, en el inicio de una campaña histórica.

Por otro lado, de cara al 2011, los popes “Bodegueros” en aquel entonces contrataron a Jorge Da Silva por la renuncia sorpresiva del “Turco” Asad y en el primer cotejo del uruguayo dio el batacazo al imponerse cuatro a uno contra Boca en La Bombonera. Las alegrías de esa recordada noche, convirtieron Rubén Ramírez por dos, Adrián Torres y Carlos Sánchez; mientras que Walter Erviti descontaba de manera parcial para el dueño de casa.

El oriental, no se puso de acuerdo con los dirigentes y decidió emprender nuevos horizontes, en su puesto arribó un campeón del mundo como Nery Pumpido. En el primer espectáculo, el ex arquero de la Selección Argentina sumó un empate ante Vélez con conquistas de Rubén Ramírez y Iván Bella.

La campaña irregular de Pumpido y con la eliminación en la Copa Libertadores, volvió Asad a tomar las riendas del equipo principal. En su re-estreno, empató sin goles contra Independiente, en el Malvinas Argentinas.

Con la segunda etapa del ex goleador del “Fortín”, cortó su segundo ciclo y rápidamente a las semanas, fue el momento del histórico Martín Palermo en dar sus primeros pasos en su carrera como director técnico. En su bautismo, fue empate sin tantos ante Quilmes.

Los hinchas Tombinos, todavía recuerdan la inolvidable campaña del 2014, de la mano de Jorge Almirón se mantuvo en la categoría y clasificó a la Copa Sudamericana de ese mismo año. En el primer juego rumbo a la salvación, Godoy Cruz cayó dos a uno contra Argentinos Juniors.

Para el segundo semestre, el ex San Lorenzo no continuó y fue reemplazado por Carlos Mayor, otro de paso en falso por la Bodega. En el primer choque al mando del “Tomba”, se quedó afuera en Copa Argentina en manos de Defensa y Justicia, tras empatar tres a tres en tiempo regular.

Con el adiós de Mayor, Gabriel Heinze, fue el encargado de las órdenes y en su estadía por Mendoza, el “Gringo” fue recordado por todavía no tener el carnet de entrenador. En el debut del ex defensor, goleó al ascendido en la temporada 2015 y se impuso por tres a cero ante Crucero del Norte.

Otro que tuvo dos etapas por Godoy Cruz, en la primera del “Gallego” Méndez, en el 2016 piso en falso en el Gigante de Arroyito. En esa noche de Rosario, perdió por la mínima diferencia ante Rosario Central y tuvo un debut amargo.

Con el desafío de la Libertadores 2017, el ex ayudante de Diego Maradona en Gimnasia, comunicó su decisión de no seguir y arribó Lucas Bernardi para ocupar ese puesto vacante. En la primera función del ex volante de contención, se produjo, en la primera fecha de la copa y empató contra el duro Atlético Mineiro.

Por la misma competición, Bernardi fue echado tras el encuentro de ida por los octavos de final y en ese segundo semestre, los popes anunciaron que Mauricio Larriera llegaba en su lugar. La primera parada, del adiestrador charrúa, fue con derrota por dos a uno frente Gremio en el desquite de la llave de los dieciséis mejores.

Los seguidores del “Expreso”, siguen recordando la histórica Superliga 2017/18, de la mano de Diego Dabove le peleó el campeonato hasta el final a Boca. En el bautismo del actual entrenador de Bahía en Brasil, se impuso por uno a cero frente Chacarita, en la tarde soleada del Malvinas.

Con Dabove, afuera y en el 2019, arribaba Marcelo Gómez, otro que tenía buen presente en la escuadra de Liniers, no fue destacado el paso del “Negro” por calle Balcarce. En una tarde de verano, debutó con una caída dos a cero ante Lanús y un duro revés en suelo mendocino.





En la misma temporada, donde el “Tomba” tuvo varios entrenadores, en la lista se encuentra Javier Patalano hoy en la reserva. En su bautismo en la primera división, venció por dos a uno a Estudiantes, en una mañana soñada personal en el Malvinas.





Por último, en el último caso, está Diego Martínez, que venía de gran actualidad en Estudiantes de Caseros y tuvo su primer desafío en la élite. En Arroyito, cayó en manos de Rosario Central por la antigua Copa Diego Maradona.







En fin, un nuevo año, Flores se suma a la extensa nómina de los jóvenes adiestradores que debutaron gracias al “Expreso” y se mostraron en el ambiente futbolero. ¿Se cumplirá la frase “técnico que debuta, gana”? Arranca la era del nacido en Córdoba hace cuarenta años atrás.