Las declaraciones de "Licha" López luego de su último partido

El referente de "La Academia" dejó su legado luego de mucho tiempo.

Su carrera inicio en 2003, de la mano de Miguel Ángel Micó quien descubrió a quien hoy sería el eterno jugador pasado por el F.C Porto, Olympique de Lyon, Al-Gharafa y el Sport Club Internacional.

Una de las declaraciones hechas por Micó en la radio de Racingmaniacos fue la siguiente: "Lisandro siempre fue un jugador de dar el 100%. Es muy saludable y admirable ver que toma esta decisión porque sabe que ahora no lo puede hacer. El volvió con la ilusión de salir campeón y lo logró, también supo pelear las Copas hasta el final" y agregó: "Otro jugador capaz que prefiere quedarse aunque no esté al 100%. Tenemos que valorar todo lo que hizo para el beneficio de Racing".

Como sabemos, el "15" de Racing no tuvo muy buena racha para convertir en este último tiempo, por lo que, Miguel cerró con esto "Seguro que no fue fácil para un jugador que hizo muchos goles, estar tanto tiempo sin hacer uno. Creaba y tenía jugadas de gol pero no se le daba, se la tapaba el arquero, pegaba en el palo. Ahí se debe haber replanteado muchas cosas"

Así es como Lisandro López, con la camiseta de "La Academia" tiene hoy en día, 228 partidos, con 79 goles y 25 asistencias. Sumando todo su recorrido y clubes en los cuales pudo dejar su jerarquía, obtiene 628 encuentros, 249 anotaciones y 77 pases de gol.

Declaraciones del capitán luego del partido.

- "Es un momento único y voy a tener un agradecimiento eterno por la gente de Racing. Por suerte todo terminó de la mejor manera y eso me deja feliz"

Con respecto a su salida en el minuto 16´ dijo lo siguiente: "Tuve una sobrecarga en el aductor durante la semana. Estaba para jugar, pero en una de las primeras jugadas lo sentí y tuve que salir"

Otra de las cosas que destacó, fue su sentimiento hacia el club académico. "Racing significa todo para mí, es mi casa y me dio la posibilidad de hacer lo que hago de manera profesional", e hizo un paréntesis para darle el reconocimiento aquella persona que siempre confió en él. "Aprovecho para agradecer a Miguel Micó que fue la persona que confió en mi para poder estar en Racing" "A la gente traté de devolverle el cariño dentro de la cancha y les voy a estar agradecido eternamente"

De esta manera finaliza una etapa para Racing, donde los mayores referentes ya dieron un paso al costado y no solo hablamos del "15" sino también de Darío Cvitanich y Piatti. Ahora solamente hay que ponerse a pensar, seriamente, en la reestructuración del plantel para poder pelear, como se debe, ante lo que les espera.