Lucas Bovaglio: ''Cuando apareció el nombre de Instituto me movilizó''

Luego del anunció de su llegads que se dió hace algunos días, hoy, Lucas Bovaglio fue presentado oficialmente como nuevo DT de Instituto.

Acompañado por el presidente del club, Juan Manuel Cavagliatto, el mánager Federico Bessone y el tesorero Gastón Defagot, el ex DT de Deportivo Morón dialogó con la prensa.

Respecto de la última temporada, reflexionó: ''Vengo de una institución (Deportivo Morón) en la que tuvimos un muy buen año y que fue superior a las expectativas que teníamos cuando arrancamos. Pero cuando apareció el nombre de Instituto realmente me movilizó y tomé una decisión arriesgada que es dejar un proyecto que prácticamente caminaba solo''. y agregó: ''Me involucré en un proyecto distinto en el que tenemos que hacer un rearmado, una renovación del plantel, pero sabiendo lo que significa Instituto no solamente para Córdoba, sino también para el fútbol nacional''.

Respecto al armado del plantel para el próximo torneo, el DT dijo: ''Aproximadamente al 50 por ciento del plantel hay que modificarlo para generar una energía nueva, para renovar la expectativa, para tener la competencia interna que todo plantel debe tener. Uno no solo prepara para que el equipo compita los fines de semana, sino también para que haya competencia interna dentro del plantel. Y eso se genera desde ahora con el armado del plantel''.

''Tenemos que tener jugadores que se pongan la camiseta y no les pese”. Cerró.

Se habla de que se buscarán entre 10 y 15 refuerzos, a la espera de que termine la competencia oficial, pero todo indica que la CD ya se mueve en el mercado.