Lanús: Final de ciclo con derrota

Lanús perdió 2-1 ante el Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello por la última fecha del torneo. Los goles del partido fueron de Carlos Rotondi y Walter Bou para el “Halcón” y de Ángel González para el “Granate”.

El partido ante Defensa y Justicia tenía doble importancia para Lanús: la primera era despedir con un triunfo a Luis Zubeldía,, que no renovará contrato a final de temporada y la segunda era culminar el torneo con un triunfo que demuestre que tiene material para ganarle a equipos como el “Halcón”, que siempre son difíciles. Lamentablemente, esos dos objetivos se vieron arruinados por una auténtica máquina como lo es el conjunto de Sebastián Beccacece, que no sólo escaló hasta el séptimo lugar de la tabla general, sino que, tras la victoria ante el Granate, también alcanzó el segundo puesto y es el subcampeón del fútbol argentino. El partido comenzó con mucha intensidad, como se esperaba. A los 6’, José López recibe de espalda al arco un pase de Leonel Di Plácido, logra quedar frente a los tres palos y remata raso y muy esquinado, por lo que la pelota terminó impactando en el palo en lo que fue la primera ocasión de peligro del partido. Al igual que contra Rosario Central, el Granate abrió el marcador en los primeros diez minutos. A los 10’, una combinación entre Alexander Bernabei e Ignacio Malcorra culminó con un centro del ex Unión, que fue recibido dentro del área por Ángel González y éste, con un toque sutil, empujó la pelota y marcó el 1-0 parcial y el cuarto gol en su marca personal en este torneo. El empate llegaría pasando los veinte minutos y demostrando buena capacidad de reacción. A los 24, Carlos Rotondi recibe un pase con espacios y tiempo, lo necesario para que abra el pie y la coloque contra un palo, haciendo imposible el trabajo de Lautaro Morales y el Halcón empató rápidamente. Tres minutos después, a los 27, Ignacio Malcorra remató de tiro libre y Ezequiel Unsain desvió la pelota y la mandó al córner. La intensidad no cesó, pero sí lo hicieron las oportunidades de peligro en ambos arcos. Además, Defensa y Justicia se quedaba con uno menos tras la expulsión por doble amarilla a Kevin Gutiérrez, lo que ilusionaba al pueblo Granate con aprovechar el hombre de más.

Ya en el segundo tiempo, A los 3, Adonis Frias recibió un centro y cabeceó desviado en una chance en la que contaba con libertad y cercanía al arco, lo que convirtió en muy peligrosa a esta jugada. A los 7, Matías Esquivel caza un rebote que provenía de un bloqueo de Adonis Frias a Ignacio Malcorra y remata de primera y con fuerza, pero la pelota dio en el costado del arco y el “Halcón” se salvó del segundo. A los 14’, Miguel Merentiel se estiró hacia la banda para ser opción de pase y, una vez logrado este objetivo, lanzó un centro que se fue cerrando y Lautaro Morales tuvo que despejar para salvar lo que era el gol del delantero uruguayo, pero el despeje termino en los pies de Marcelo Benítez, que remató desde afuera del área y la pelota se fue rozando el palo izquierdo. A los 28’, Alexander Bernabei ingresó al área tras eludir a dos rivales y ganar en velocidad para rematar raso al arco y Ezequiel Unsain respondió despejando la pelota, pero ésta cayó a los pies de José López, que remató con mucha potencia y la pelota se fue por encima del travesaño, mientas los jugadores reclamaban penal sobre el correntino, que al pegarle recibió un golpe de parte de Raúl Loaiza, pero el árbitro Adrian Franklin cobró saque de arco. Era mas Lanús y las llegadas florecían, ya que el hombre de más se hacia notar a la hora de atacar. A los 33’, Alexander Bernabei lanzó un centro raso desde la banda y Tomas Belmonte definió de forma similar al gol de Ángel González, pero esta vez Ezequiel Unsain logró mandarla al corner. A falta de seis minutos para el final, Defensa encontró el gol que terminó siendo clave para el triunfo. A los 39’, Miguel Merentiel inició un contraataque con superioridad numérica para el “Halcon”, en la que el delantero uruguayo la pasó a Carlos Rotondi, que de primera asistió a Walter Bou y éste, con tiempo y espacio, prendió un derechazo que le rompió el arco a Lautaro Morales y el ex Boca anotaba el 2-1 definitivo para el conjunto de Sebastián Beccacece, que logró aguantar con un hombre menos y en la primera oportunidad de golpear, lo hizo con éxito. El partido culminó con un triunfo inesperado de Defensa al jugar 45’ con 10 hombres, teniendo enfrente a uno de los equipos más eficaces en la faceta ofensiva. Lanús, por su parte, volvió a sufrir una remontada y ya es el quinto partido consecutivo sin poder mantener un resultado a favor.

El ciclo de Luis Zubeldía culminó con una derrota pero con una gran apuesta al futuro y un proyecto que promete dar frutos en la temporada 2022, independientemente de quien sea el entrenador del Granate.

FICHA DEL PARTIDO

Defensa y Justicia 2: Luis Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Marcelo Benítez; Francisco Pizzini, Gabriel Hachen, Kevin Gutierrez, Carlos Rotondi; Walter Bou, Miguel Merentiel.

DT: Sebastián Beccacece

Lanús 1: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Nicolás Thaller, Matías Pérez, Alexander Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Matías Esquivel, Ignacio Malcorra; José López, José Sand

DT: Luis Zubeldía

Goles: 10’PT Ángel González (L); 25’PT Carlos Rotondi (D); 39’ST Walter Bou (D)

Cambios: 0’ST R. Loaiza por G. Hachen; 25'ST A. Soto por M. Benitez; 32'ST F. Paredes por F. Pizzini; 41'ST T. Escalante por W. Bou (D); 13'ST F. Perez por A. Gonzalez; 25'ST F. Orozco por M. Esquivel; 36'ST A. Rodriguez por A. Bernabei (L).

Tarjetas Amarillas: 30’PT y 44’PT K. Gutierrez (doble amarilla); 45+2’PT G. Hachen; 19’ST A. Frias (D); 42’PT A. González; 45+5’ST T. Belmonte (L)

Árbitro: Adrián Franklin

Estadio: Ciudad de Lanús

Resumen del encuentro: