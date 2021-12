Caída ante el Rojo en Córdoba

El partido no empezó de la mejor manera para Talleres, ya que, a tan sólo 2 minutos del primer tiempo, un intento en la ofensiva de Independiente a cargo del ex Instituto Silvio Romero iba a impactar en la mano de Rafael Pérez, por lo que el árbitro no dudaría en sancionar la pena máxima. El mismo Romero iba a ser quién iba a hacerse cargo de cambiar el penal por gol con un disparo fuerte al medio.

La T iba a tener una chance clara de gol con un centro de Enzo Díaz que iba a empezar a cerrarse e impactando en el segundo palo del arco protegido por Sebastián Sosa.

Las malas noticias no tardarían en llegar, para los dirigidos por el Cacique Medina, ya que durante el desarrollo del primer tiempo salieron lesionados dos de las máximas figuras del equipo; primero, a los 10 minutos de comenzado el encuentro, Diego Valoyes que iba a ser sustituido por David Romero y, luego minutos más tarde, Michael Santos sufriría un fuerte golpe por lo que en su reemplazo entró al campo de juego Mateo Retegui.

A pesar de estas bajas, Talleres salió a buscar revertir el marcador en el segundo tiempo y estuvo cerca de lograrlo tras un remate desde fuera del área de zurda de Enzo Díaz que impactó en el palo y un derechazo de Diego Garcia atajado por el arquero del Rojo, que empezaba a convertirse en figura con el pasar del segundo tiempo atajando remates de Auzqui, Méndez y Retegui,

El gol del empate iba a llegar recién a los 85 minutos del partido, tras un centro de Enzo Díaz, Tenaglia iba a asistir de cabeza a Retegui para el 1 a 1.

Pero todavía iba a ver tiempo para más, ya que sobre el final del tiempo añadido de contra Benavídez iba a marcar el 2 a 1 final del encuentro,

Resumen del Partido

La formación de Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Juan Ignacio Méndez; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Diego García; Michael Santos.

Director Técnico: Alexander Medina.

La formación de Independiente: Sebastián Sosa; Sergio Romero, Joaquín Laso y Ayrton Costa; Domingo Blanco; Lucas Romero, Alan Soñora, Lucas González y Thomas Ortega; Silvio Romero y Alan Velasco.

Director Técnico: Julio César Falcioni.

Cambios: En el primer tiempo: 13´ David Romero por Diego Valoyes (Talleres); 41´ Mateo Retegui (Talleres). En el segundo tiempo: 67´ Héctor Fértoli por Carlos Auzqui; Juan Cruz Esquivel por Juan Ignacio Méndez y Matías Sosa por Diego García (Talleres); 74´ Mauro Zurita por Domingo Blanco (Independiente); 83´ Rodrigo Marquez por Alan Velasco (Independiente), 92´ David Sayago por Silvio Romero y Carlos Benavídez por Alan Soñora (Independiente).

Tarjetas Amarillas: En el primer tiempo: 24´ Joaquín Laso (Independiente); 32´ Domingo Blanco (Independiente); Enzo Díaz (Talleres); 48´ Juan Ignacio Méndez (Talleres). En el segundo tiempo: 53´ Carlos Auzqui (Talleres); 79´ Lucas Romero (Independiente).

Goles: En el primer tiempo: 4´ Silvio Romero, de penal (Independiente). En el segundo tiempo: 85´ Mateo Retegui (Talleres), 97´ Carlos Benavídez (Independiente).

Mira el resumen del encuentro