Frías: "Los puntos perdidos en el inicio nos costó”

El defensor de Defensa y Justicia, Adonis Frías, señaló en un reportaje con el programa de radio Fútbol de los grandes: “Estaba la ilusión de entrar a la Copa Libertadores pero no hay nada para reprochar porque hicimos un gran semestre”. Además reconoció: “Teníamos mucha confianza en el torneo. Queríamos llegar a jugarle a River con posibilidades y no se dio. Los puntos perdidos en el inicio no costó”.

Luego aseguró: “Tengo contrato hasta el 2023 y estoy muy contento en Defensa y Justicia”. Por último Frías concluyó: “Teníamos la ilusión en la Copa Libertadores y quedar eliminados nos dolió”. Por otro lado, después del triunfo frente a Lanús, el técnico del Halcón, Sebastián Beccacece, analizó en la conferencia de prensa: “El primer tiempo, sacando los primeros diez minutos fuimos muy superiores. No estuvimos en nuestra conexión habitual. Pudimos reponernos del golpe de ellos y llevar el juego al terreno que más nos gusta. En el segundo tiempo hablamos de no caer en la confusión, conectarnos con la pelota, hacer el esfuerzo. Lo que hicieron hoy fue conmovedor”.

A su vez destacó: “Es un orgullo ser parte del año más exitoso de la institución, con un grupo de jugadores comprometidos, con un grado de valores elevadísimo, que transmiten todo el tiempo esa pasión por lo que hacen, que se reinventan, que quieren permanentemente seguir creciendo con la institución”. También agregó: “Hay una armonía linda, cerramos un año glorioso que fue muy difícil. La pandemia en el medio, hemos tenido que jugar partidos con solo 12 jugadores, así y todo en el primer semestre logramos tres objetivos de los cuatro que nos habíamos planteado, y este semestre fuimos por todo, reinventándonos desde cero. Hemos tenido que armar todo de nuevo. Cuando uno logra el funcionamiento deseado, y después se te van jugadores, debemos comenzar de nuevo, con mucha paciencia, humildad, entrega. Hay que ser pacientes, valorar estos seis años institucionales que se fueron sosteniendo a lo largo del tiempo.”

Más tarde comentó: “Somos un club pequeño con un corazón gigante. Nunca debemos perder este espacio que nos representa. La grandeza de saber nuestro espacio, rebelarnos y poder competir mano a mano con los mejores. Hoy sufrimos la primera expulsión no sólo de todo el torneo, sino que todas nuestras tres etapas acá. A través de una causa común, podemos ilusionarnos y seguir creciendo en un espacio como este donde los procesos son más importantes que los resultados, que a la larga llegan”. Finalmente Beccacce sostuvo: “Ha sido un año extremadamente exigente. Cuando los resultados aparecen, es como que todo ese gasto de energía te vuelve y te retroalimentan. Hemos podido consagrar el año tras un esfuerzo descomunal. Cada uno de los que ha pasado por acá ha dejado su granito de arena, su huella”.