A recuperarse y dar de nuevo

En el choque frente a Lanús, Defensa y Justicia jugó con nueve futbolistas ya que se fue lesionado Franco Paredes. En principio, a través de un diagnóstico clínico se informó que el defensor sufrió un esguince grave de rodilla izquierda, con ruptura LCA. Más tarde, después de una resonancia se confirmó que padece una rotura de ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha y en consecuencia tendrá por delante seis meses de recuperación. Paredes en este torneo, comenzó como titular en la derrota frente a Huracán por 2 a 1. En ese duelo, acompañó en la defensa a Adonis Frías, Braian Rivero, Juan Rodríguez y Alexis Soto. Luego a los 27 minutos del segundo tiempo fue reemplazado por Hugo Fernández.

En la segunda fecha no fue de la partida en el encuentro contra Godoy Cruz, pero en el empate, 0 a 0, ante Vélez volvió a la formación de Florencio Varela y compartió la línea defensiva con Tomás Escalante, Frías, Tomás Cardona y Carlos Rotondi. En esa jornada, a los 21 minutos de la primera etapa vio la tarjeta amarilla. Nuevamente dejó su puesto en el triunfo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2 y fue parte del banco de suplentes. En los siguientes compromisos frente a Aldosivi, Sarmiento, Independiente, Newell’s, Arsenal y Central Córdoba no fue convocado. No obstante, en la visita del Halcón para medirse con Boca en el estadio Alberto J. Armando, regresó a la lista de citados por Sebastián Beccacece. A su vez, en el empate, sin goles, ante Banfield, a los 33 minutos del complemento ingresó a la alineación en lugar de Fernández.

En la derrota contra San Lorenzo por 2 a 1 en el Nuevo Gasometro, Paredes retornó al once inicial y fue parte del mediocampo junto a Nicolás Tripicchio, Kevin Gutiérrez y Rotondi. Su estadía en la mitad de la cancha continuó en la victoria por 3 a 0 ante Talleres pero en la siguiente fecha frente a Argentinos Juniors volvió al banco de suplentes. Luego del compromiso contra el Bicho de la Paternal, no estuvo en la nomina de convocados en los duelos frente a Estudiantes de La Plata y Patronato. Luego de esos dos partidos, retornó al conjunto titular en el triunfo ante Platense por 2 a 1 y acompañó en la defensa a Tripicchio, Nazareno Colombo y Soto. Después en la victoria contra Racing por 2 a 1, en el Cilindro de Avellaneda, volvió al banco de suplentes pero cuando ingresó por Francisco Pizzini fue una pieza importante porque marcó el segundo tanto. En un nuevo triunfo frente a Rosario Central por 3 a 0, no tuvo minutos de juego y luego en su visita a Unión de Santa Fe no formó parte de la lista de citados.

No obstante en el estadio Monumental José Fierro,, en la victoria contra Atlético Tucumán por 4 a 0, a los 32 minutos de la segunda etapa ingresó en lugar de Rotondi. Nuevamente, en la igualdad ante Colón por 1 a 1, reemplazó a Tripicchio a los 28 minutos del segundo tiempo. En el estadio Monumental vivió otro día especial porque enfrentó a River, el dueño de su pase y convirtió el gol del triunfo. En esa ocasión, a los 33 de la segunda parte sustituyó a Pizzini. En la fecha final del Torneo de Socios, en el partido ante el Granate, Paredes no pudo finalizarlo como quería pero dentro de unos meses con la ilusión y la fuerza para superar esta adversidad volverá a tener nuevas oportunidades, probablemente en el Millonario ya que su préstamo termina a fin de año.