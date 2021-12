Beccacece: "Nosotros lo pudimos lograr con el esfuerzo de todos los chicos"

El técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece,, describió en un reportaje con el programa de televisión F12: “Vengo temprano con los futbolistas, 7:30 más o menos, promedio. Yo me quedo hasta las cuatro, a veces hasta las cinco. No, tampoco estoy esas doce horas que por ahí todos imaginan. Es un espacio en el cual me quedó porque me gusta estar. Me gusta por ahí, caminarlo, recorrerlo. Ver que cositas podemos siempre mejorar. A la hora de la infraestructura el club también nos da ese espacio. Ahora vamos, yo digo vamos porque me siento parte. Vamos a estrenar un predio muy lindo el año que viene acá adelante, en donde estamos aquí. Cada cosita que se va haciendo, desde la cocina hasta el gimnasio, hasta la oficina, una sala de videos, para mí es importante porque desde los cinco años que hace que estamos acá, de manera interrumpida, hoy ver el progreso de un paredón o como vamos mejorando las instalaciones también es parte de la función de un conductor y de un entrenador. En mejorar todo lo que tiene que ver con el gimnasio”.

Además deslizó: “Hablamos mucho con el coordinador de fútbol y con el entrenador de la reserva para trabajar, generalmente, muy mancomunadamente, porque trabajamos con un grupo selectivo de sparrings. Lo hacemos a lo largo del año y ya más abajo no tenemos incidencia. Obviamente si siempre existe el dialogo, la posibilidad de compartir ideas, de debatir. Sobre todo Nico Diez y Guille Marino que se encargan de tener más relación con la gente de abajo”.

Luego comentó: “Si eso que te manifiesto. El proceso de trabajo, como va encontrando el resultado o sea todo eso prácticamente en tiempo record. O sea voy armar una manera, una forma, de poder consolidarse en el tiempo como que fue lo que nos pasó acá. Cuesta muchísimo y nosotros lo pudimos lograr con el esfuerzo de todos los chicos. Mucha paciencia, mucho respeto y mucha humildad, encontrar esa forma de funcionar. Nosotros fuimos a jugar con River, que de 10 partidos solamente perdes ocho, que sería lo lógico, lo normal, pero este juego tiene esto de lindo, de la inventiva, de salir del espacio de la lógica y a través de la rebeldía, del carácter, de la personalidad y una forma. Jugamos 60 minutos, en tiempo real, un poco más y solamente hicimos cuatro faltas. Fuimos, más allá del resultado, porque insisto, no me quedó con el marcador, me quedo en esa forma, de poder competir, de poder medirse de igual a igual. Como hicimos con Palmeiras, con un poder extremo en incorporaciones, en velocidad de fuerzas que parece inalcanzable, se puede. Entonces, ese es el menaje que yo siempre digo: entre todos, en conjunto, en colectivo, podemos transformar espacios y revelarnos a situaciones que están establecidas. Se puede hacer”.