Las posibles dos casas de la “Albiceleste” para sus últimas funciones

Con el triste retiro de Sergio Agüero, el ex delantero del Barcelona le puso punto final a su exitosa carrera, debido a la arritmia cardíaca que sufrió en octubre pasado en el encuentro entre el conjunto “Culé” recibiendo en el Camp Nou al Alavés. Después de esta noticia, en las redes sociales, todos sus ex compañeros le dedicaron diferentes mensajes al ex atacante del Manchester City y ahora en la cuenta regresiva para el regreso de la Scaloneta en el cierre de las Eliminatorias, ya están diagramando la organización de estos cotejos.

La idea de Claudio Tapia es reunirse en los próximos días con Lionel Scaloni, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, hace unas semanas atrás estuvo en Qatar observando lugares de entrenamientos y posibles sedes. Antes de entrar en clima de la próxima Copa del Mundo, la Selección Argentina tiene que cumplir con el calendario de la clasificación a la cita del país qatarí, donde ya se encuentra clasificada y espera el resto del acompañante que dirán presente por la Conmebol.

En enero próximo, volverá la acción para los dirigidos por el entrenador santafesino y tendrá que enfrentarse ante Chile del otro lado de la Cordillera de los Andes, sería a finales de enero, aún no hay fecha confirmada. Sin embargo, tras visitar a la “Roja”, recibirá a Colombia y uno de los escenarios que pica en punta para este duelo es el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La última vez que el conjunto “Nacional” jugó en suelo cordobés, cayó por la mínima diferencia contra Paraguay y el único gol fue convertido por Derlis González, a los dieciocho ocho minutos del primer tiempo. En aquella noche, el “Kun” Agüero falló un penal en el segundo tiempo, el director técnico del dueño de casa era Edgardo Bauza en el sufrido camino a Rusia 2018.

Por otro lado, en el cierre de este torneo, será local de la Venezuela de José Pekerman y si bien es algo tentativo, es regresar al estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En este recinto, se llevó acabó la final de la Copa Argentina entre Boca y Talleres, este sábado es el lugar elegido para definir al campeón del Trofeo de Campeones entre River y Colón de Santa Fe.

En la provincia del norte del país, también se registra un antecedente, en la previa de la Copa América, el equipo de Scaloni recibió a su par de Chile y terminaron empataron uno a uno. Los tantos fueron anotados por Lionel Messi y Alexis Sánchez, en su primer encuentro en territorio santiagueño.

Todavía no hay ninguna certeza y es un borrador que tiene en la cabeza el cuerpo técnico acompañado de Tapia, en más de una ocasión el adiestrador y los jugadores dejaron en claro su postura de no moverse del Monumental. Cabe recordar que, en la pasada ventana de noviembre en el clásico ante Brasil, se disputó en el Bicentenario de San Juan. ¿Volverá la Selección Argentina al interior del país?