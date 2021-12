Agüero: “Todavía no lo tengo pensado, pero siempre voy a estar acompañando a la Selección”

Este sábado llegó al aeropuerto de Ezeiza el Kun Sergio Agüero. Como era de esperar, varios periodistas aguardaron su palabra pero el ex delantero de la Selección Argentina tuvo unos breves minutos con la señal televisiva Todo Noticias. En primer lugar el ex atacante de Independiente aseguró: "Vengo de vacaciones, a pasar la Navidad. Voy a disfrutar de estar con mi familia". Además resaltó: "Me siento bien, tranquilo. No tengo nada pensado, después veré qué hacer".

Unos minutos después, con respecto a la posibilidad de seguir ligado al seleccionado argentino desde otra función afirmó: “Sí, obvio, siempre es lindo”. Finalmente antes de emprender su camino, el ex goleador de Manchester City reiteró: “Todavía no lo tengo pensado, pero siempre voy a estar acompañando a la Selección”.

Por otro lado, el retiro de Agüero despertó que el mundo futbolero hable de su gran carrera. El ex delantero, director técnico y comentarista Jorge Valdano, en su columna que escribe para el diario El País de España describió notablemente sobre la despedida del ex jugador de Atlético de Madrid: “El Kun debutó con 15 años en Independientey muy pronto se dispararon las expectativas: era, según el ojo clínico de Menotti, un “pichón de Romario”. Antes de ser mayor de edad ya estaba en España donde apareció en el Atlético, se despidió en el Barça y no estuvo lejos del Real Madrid. Pero su obra magna la completó en el City donde, 260 goles mediante, se convirtió en leyenda. Era hermoso ver a ese ejemplar que aprendió el oficio en los potreros de la “Villa los Eucaliptus”, ejercer su magisterio en el laboratorio táctico de la Premier, rodeado de rivales que le doblaban en tamaño y le estudiaban con lupa cada uno de sus movimientos. Pero claro, se estudia lo que ocurrió no lo que va a ocurrir y, dentro del área, a la magia del Kun no la descifraba ni el Big Data. Levanta esos hombros, Kun, que regalaste demasiada felicidad como para marcharte triste”.