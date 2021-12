Guía, River campeón: "No pensé que iba a haber tantos buenos momentos"

Luego de los festejos en el Monumental por el primer campeonato local que obtuvo el River de Gallardo, ya tenía tres Copa Argentina pero este es la primera liga que ganó, el muñeco y distintos jugadores hablaron con distintos periodistas en un ámbito de fiesta total.

Ante la pregunta de si River tiene más para dar, siendo que ganó todas las competencias que disputó salvo el Mundial de Clubes, Gallardo comentó: "Lo que puedo decirte que este es un equipo que se ha formado bajo un montón de situaciones adversas y en eso de tener que lidiar con muchísimos problemas a la hora de tener que gestionar el plantel completo, porque la verdad no lo hemos tenido en todo el año, hemos tenido que lidiar con idas y vueltas, con lesiones, con situaciones de cierta dificultad que siempre lo que hizo fue ponernos a prueba". También acotó: "Parece que todo es por arte de magia pero no es por arte de magia, hay muchísimo esfuerzo por parte de todos, es un grupo de sesenta personas que estamos todo el día abocados a darle lo mejor a River y te puedo nombrar a un montón de gente que es la que no se ve pero es la que está detrás de todo esto, la que acompaña, la que empuja y bueno por eso estoy muy feliz porque realmente es para estar orgulloso de todo este equipo de trabajo".

Uno de los referentes del plantel, Javier Pinola, también dialogó con los periodistas y esto decía: "Creo que fuimos muy parejos a lo largo del torneo, no bajamos nunca la intensidad, nos propusimos que teníamos que lograr esto y acá está el resultado. Tantas bajas, tantos chicos que se sumaron y dieron la cara cuando algunos lesionados no podían y eso es el fiel reflejo de este grupo, muy unido, tiramos todos para adelante y cuando nos necesitan estamos ahí". Su contrato se vence ahora en Diciembre pero el manifestó el deseo de seguir en el club.

Enzo Fernández, el joven y talentoso mediocampista millonario que volvió del fructífero préstamo a Defensa y Justicia contó sus sensaciones: "Muy feliz por River, por la gente, por mi familia, por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por los colaboradores, por los kinesiólogos. La verdad que hoy cumplí uno de mis sueños desde que estoy acá, de los seis años, River me dio pensión, me dio estudios, me dio de comer, la verdad que soy un agradecido con el club, le debo todo a ellos, el llamado a la selección también".

Por último, también habló Leo Ponzio que dio detalles sobre su futuro, esto aseguró: "Estoy disfrutando este momento, ya hace muchos años que lo vengo estirando y creo que llegó el final". No obstante puntualizó: "Chance siempre hay porque me siento bien pero bueno entiendo también que hay que llegar hasta un momento".