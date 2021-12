Beccacece: "Hay que seguir"

El predio de Bosques fue el epicentro para que el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, comunique en conferencia de prensa que el técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, continuará por un año más. En este escenario, el ex entrenador de Racing describió: "Nos hicimos un montón de interrogantes, un montón de preguntas que por ahí no pudimos respondernos, pero cuando logramos silenciar un poquito la mente y darle espacio al alma ahí coincidíamos tanto con Diego, con José, con Christian, en todo este camino recorrido de mucha pasión, mucha entrega y con mucha dedicación. A lo largo de los últimos seis años, consideramos que estamos a la mitad del camino. Hay que seguir, hay que tener mucha claridad, mucha tranquilidad y seguir nuestro verdadero objetivo, que tiene que ver con inspirar pasiones a la gente de Varela, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que adhiere con esta forma de sentir el juego, con la forma de transitar desde lo colectivo y eso es un poco lo que te ofrecen estos espacios. Te ofrecen la oportunidad de mandar un mensaje contundente de que acá se trabaja en equipo y eso es lo que hacemos con Christian, con Diego, con José y con toda la gente que está en el club, desde las inferiores hasta la sede, con el personal que siempre estamos muy agradecidos y la conexión linda que tenemos con la gente. Y todo eso fue lo que nos dio espacio a decir, vamos a seguir transitando, porque realmente nos sentimos parte de este proceso genuino en donde tenemos claro que quienes transitan por acá no somos un resultado, somos un proceso que trae los resultados y eso es lo que vamos a defender. Elegimos confiar y en eso vamos a ir a espalda con espalda, con la lealtad de siempre, trabajando para lo mejor en la institución y sabiendo que la ilusión del hincha está a flor de piel y nosotros somos los encargados de gestionar esa ilusión, siempre con los pies sobre la tierra, siempre sabiendo del lugar de donde arrancamos”.

Además destacó: “Fue el año más exitoso del club, por lo cual implica doblemente el desafío de saber que gestionar ese éxito es una tarea difícil y compleja, porque tuvimos que armar prácticamente dos planteles. Con el primero se pudo consagrar la Recopa ganándole al bicampeón de América y clasificar por primera vez a octavos de la Copa Libertadores. El segundo semestre, estuvo rodeado de un montón de vaivenes que nos encontró en un espacio de arranque más plano y un poco desarmado, pero el esfuerzo conmovedor de los chicos hizo que terminemos nuevamente subcampeones, que volvamos a ganarle al campeón del fútbol argentino, que volvamos a ser competitivos con cualquier equipo, que volvamos a posicionarnos en el plano local, que volvamos a hacernos fuertes en casa y que volvamos a ganar de visita. Ha sido un año grandioso, y a partir de ahí, no perder las bases que nos trajeron hasta acá, qué es tratar de ser un mejor equipo, demostrar una idea y ser muy convincentes sobre todo en la dificultad”.

Finalmente Beccacece deslizó: El mensaje que les daría es primero la gratitud eterna y las gracias de siempre por el afecto mostrado, por el cariño brindado, por realmente hacernos sentir muy queridos y valorados. Les digo que sigan soñando, que sigan creyendo, que sigan estando, que sigan acompañando, porque lo mejor que le puede pasar al hincha del fútbol es saber que tiene un equipo que lo va a representar, que va a dejar todo, que se va a entregar, que va a transpirar, que va a combatir, que va a luchar y eso es lo que hace este grupo de futbolistas. Agradecer eternamente y que disfruten de este gran año, sin perder de vista la humildad, sin perder de vista todo lo que tiene que ver con esos valores que transitamos desde la generosidad, la cooperación, del compromiso, y a partir de ahí, construyamos nuevos sueños para seguir tratando de hacerlos reales, pero siempre teniendo en cuenta el proceso”.