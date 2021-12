Finalizó el 2021 con los objetivos cumplidos y ahora se viene un interesante 2022

Mientras en la otra vereda se festejaba un título, en Av. López y Planes 3553 los problemas se hacían presentes. Malos resultados llevaron a la despedida del DT Azconzábal post fecha 12. Marcelo Mosset fue interino en dos encuentros y luego, Unión encontró al reemplazante: Gustavo Munúa. Apenas llegó se instaló el nuevo objetivo. ¿Cuál era? Lograr una plaza para la Copa Sudamericana 2022. Fue una temporada complicada para el conjunto santafesino. Con la salida y el ingreso de un nuevo entrenador, se realizaron ciertos ajustes en el camino que sirvieron e hicieron que ese objetivo se cumpla. Fue difícil, lejano por momentos pero al fin se logró.

Unión finalizó el Torneo Socios de la Liga Profesional de Fútbol en la 12° posición con 34 pts. En la tabla anual finalizó 11° con 53 unidades. El puntaje final le alcanzó para ingresar a la Copa Sudamericana 2022.

Se viene el 2022:

El entrenador Gustavo Munúa tiene la intención de que Juan Manuel García continué en el rojiblanco y por eso está a la espera de la resolución para un nuevo contrato. La continuidad del goleador es una de las tantas ilusiones que tiene el DT. Cabe recordar que el contrato finalizó post torneo.

Enzo Roldán, la ilusión de todo el pueblo Tatengue. El volante, el cual su pase pertenece a Boca Juniors, buscará un nuevo préstamo y así poder continuar en el club. La dirigencia está en tratativas con el club Xeneize con la intención de lograr un nuevo préstamo e incluso busca la posibilidad de obtener el 50% de la ficha.

Sebastián Moyano, el actual arquero titular del Tate, es otro que debe renovar su contrato. El club espera cumplir con la expectativa del golero y así lograr su continuidad. Es un pilar fundamental en el equipo de Munúa.

Cristian Insaurralde será la primera baja de Unión. El ex Newell’s no logró hacer pie en Santa Fe y no continuará en la institución. El 30 de diciembre finaliza su contrato y no renovará.

Cruzar el charco para la preparación:

La pretemporada del Tate será en Uruguay, el país natal del entrenador. La intención es viajar en los primeros días de enero. Será una pretemporada de entrenamientos y partidos. Está casi confirmada la presencia del rojiblanco en un cuadrangular. El torneo será junto a Peñarol, Nacional y Cesar Vallejos de Perú.