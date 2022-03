En búsqueda de la cima de la Zona A

En la fecha de los clásicos e interzonales de la Copa de la Liga Defensa y Justicia se enfrentará a Arsenal este lunes a partir de las 19:15 en el estadio Norberto Tomaghello. La última vez que se vieron las caras las dos formaciones empataron 0 a 0. A su vez, en Florencio Varela, el Halcón consiguió cuatro triunfos, mientras que el Arse obtuvo tres victorias.

En este torneo, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece después empatar 0 a 0 contra Racing, sumó 12 puntos más debido a que superó a San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Banfield y Argentinos Juniors. Por su parte, sobre este triunfo ante el Bicho de la Paternal, el arquero Ezequiel Unsain reconoció en dialogo con la pagina del club: “La idea es la de ser protagonistas, de afirmarnos en la salida desde el fondo, para intentar llegar por los costados. Hoy no lo pudimos porque Argentinos nos lo impidió. Entonces, nos tocó resistir y aguantar”.

Mientras tanto, el plan del técnico Beccacece sería repetir nuevamente la misma alineación: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez y Raúl Loaiza; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel.

Asimismo el cuadro de Sarandí luego de vencer a Huracán por 2 a 1 hace tres jornadas que no logra los tres puntos. En esta racha perdió con Estudiantes de La Plata e igualó en sus presentaciones frente a Lanús y Vélez. Además, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina quedó eliminado en su compromiso ante Chaco For Ever porque en la ronda de penales cayó 5 a 4. Durante los 90 minutos el equipo del Viaducto y el Albinegro empataron 0 a 0.

Con respecto al choque frente a Defensa, Alejandro Medina sostuvo en una nota con el sitio web de la institución: “Si le ganamos a Defensa y Justicia van a decir que Arsenal es cosa seria, y si perdemos lo van a justificar como que caímos ante uno de los mejores equipos de Argentina”.

En este escenario, el experimentado entrenador Leonardo Madelón tendría decidido continuar con el mismo equipo que empató con el Fortín: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Damián Pérez; Facundo Kruspzky, Mauro Pitton, Dardo Miloc y Joaquín Ibáñez; Alexander Díaz y Francisco Apaolaza.