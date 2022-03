El "Bohemio" en la boca del "Lobo"

El “Bohemio” enfrentará al “Lobo Jujeño” este miércoles 21:30 en el Estadio 23 de agosto por la fecha 7 de la Primera Nacional.

Un lobo hambriento ante un bohemio cabizbajo. Ese es el resumen del encuentro de mañana que podría ser un punto de inflexión teniendo en cuenta la brecha que se va formando entre los “Belgrano y San Martín de Tucumán” y los “Villa Dálmine y Flandria”. En el medio están ambos equipos, que tienen una cosa en común: en casa son fuertes, fuera de la misma, débiles. Pero no me refiero a la debilidad en cuanto a resultados, ya que al fin y al cabo casi todos sufrieron derrotas, sino en el ámbito futbolístico, donde no pueden explotar su potencial o, al menos, intentarlo. El Lobo sabe que si gana (y si se dan algunos resultados) puede terminar la fecha dentro de los puestos de reducido, mientras que en el Bohemio una derrota significaría un posible fin de ciclo del cuerpo técnico. La realidad es que el partido parece ser irrelevante por la cantidad de fechas que faltan, pero tanto para uno como para otro es importante no perderle el paso a quienes aspiran a jugar la máxima categoría del fútbol argentino.

Atlanta llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 ante Almirante Brown en el León con goles de José García (AB) y Fabricio Pedrozo (AT). Tras el empate, el Bohemio quedó en la 24º posición con seis unidades, a solo tres puntos de los puestos de reducido, pero con una cantidad de equipos con puntaje similar por delante, lo que hace difícil (hasta imposible) que el Bohemio termine la fecha dentro de los puestos de reducido. El conjunto de Walter Erviti cosechó tres empates, un triunfo y una derrota en los últimos cinco encuentros. Además, posee un pequeño invicto de cuatro partidos sin perder (último partido perdido ante Riestra por 2-1).

Gimnasia de Jujuy, por su parte, viene de caer 1-0 ante Estudiantes en Caseros con gol de Facundo Pereyra y estira su mala racha de tres partidos sin ganar de visitante (la última vez por 1-0 ante Defensores de Belgrano). El conjunto de Cristian Molins está 18º con 8 unidades a sólo un punto de reducido. El Lobo Jujeño buscará repetir la campaña anterior en la cual finalizó 6º con 52 puntos, solo a uno de Morón y para ello deberá aprovechar el mal momento del Bohemio para que los tres puntos se queden en Jujuy.

HISTORIAL

Atlanta y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron en 5 ocasiones: dos triunfos para el Bohemio, uno para el Lobo y dos empates. El último partido entre sí fue el 21 de abril de 2012 y el encuentro culminó con un empate sin goles. La última vez que jugaron en Jujuy fue el 16 de octubre de 2011 y el Bohemio goleó 4-0 con goles de Carlos Soriano (x2), Erick Aparicio, Emiliano Ferragut.

A JUJUY SIN EL CAPITAN

Juan Francisco Rago no formará parte de la lista de convocados que disputarán el partido ante Gimnasia de Jujuy debido a una discopatía lumbar que le impide jugar con normalidad. El reemplazante parecería ser Nicolás Sumavil, que fue titular ante Guemes cuando “Pancho” cumplía con su fecha de suspensión. El otro posible titular es Ignacio Bessone, que integra la lista de convocados por primera vez y buscará sumar minutos en caso de que así lo decida Walter Erviti.

CONVOCADOS

Walter Erviti convocó a los jugadores que viajarán a Jujuy a disputar el encuentro ante Gimnasia

ARQUEROS: Nicolás Sumavil e Ignacio Bessone.

DEFENSORES: Alan Pérez, Rodrigo Colombo, Martín García, Gabriel Carrasco y Matías Molina.

MEDIOCAMPISTAS: Franco Perinciolo, Maximiliano González, Lucas Pérez Godoy, Ramón Fernández, Juan Galeano y Daniel Saggiomo.

DELANTEROS: Gonzalo Berterame, Fabricio Pedrozo, Matías Donato, Julián Marcioni y Juan Bisanz.

ÁRBITRO: Nicolás Ramírez

ESTADIO: 23 de agosto

HORARIO: 21:30

TV: TyC Play