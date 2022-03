Para volver a la victoria

La fecha entre semana tiene este miércoles a las 21:15 a uno de los punteros. El celeste de Guillermo Farré va a recibir al recién ascendido San Telmo. El árbitro del cotejo será Bruno Bocca.

Por la fecha 6, la última, Belgrano visitó Resistencia para jugar ante Chaco For Ever. Los locales venían invictos pero con más empates que victorias, mientras que los de Farré viajaron al norte del país como únicos punteros. En un partido que no le salió nada, el pirata se volvió a Córdoba con las manos vacías producto de una dura derrota por 3 a 1. Los 11 que salieron al campo: Losada; Compagnucci, Rébola, Novaretti y Oliver; Zapelli, Longo, Bernardello y Miño; Bordagaray y Vegetti.

Los que viajan a Córdoba para enfrentar a Belgrano, vienen de un empate 0 a 0 como local ante uno de los animadores del campeonato, Deportivo Riestra. Los titulares del técnico Clazón fueron: Sultani; Fernández, Tomicich, Hertel y Marcich; Cañete, Toledo, Zurita y Pugliese; Nagüel y Martínez.

Los cordobeces, con la derrota de visitante, quedaron con 13 puntos al igual que San Martín de Tucumán y ambos son los punteros del campeonato. El celeste guarda 4 victorias, un empate y una derrota. Por el lado del "candombero", quedó con apenas 6 puntos en la 25ta posición. Tiene una sola victoria, tres empates y una derrota. Tiene un partido menos que Belgrano ya que ya pasó por la fecha libre.

No hay antecedentes de un encuentro Belgrano vs San Telmo. Es la primera vez en la historia que van a disputar un partido por los puntos. Esto le va a pasar asiduamente a los piratas ya que con el formato del campeonato de la Primera Nacional que alberga a tantísimos equipos (37), muchos tienen la posibilidad de jugar la segunda categoría del fútbol argentino por primera vez en su historia.

Posibles formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola y Francisco Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré

San Telmo: Tomás Sultani; Joel Fernández, Juan Pablo Tomicich, Leandro Hertel y Sasha Marcich; Jonathan Cañete, Damián Toledo, Alexander Zurita y Gianluca Pugliese; Carlos Nagüel y Horacio Martínez. DT: Axel Clazón

Datos

Estadio: Julio César Villagra

TV: TyC Sports

Hora: 21:15

Árbitro principal: Bruno Bocca

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Juan Millenaar

Cuarto árbitro: Franco Acita