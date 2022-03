La luz del tunel

La séptima fecha se disputó ayer en el Beranger. Nuevamente, el gasolero disputaba su cuarto partido en el año en el teatro de Turdera para esta vez sí conseguir la primera victoria como local. ¿El adversario? Santamarina de Tandil, el equipo hoy por hoy dirigido por Sebastián Cejas.



El partido comenzó de la mejor manera para los dirigidos interinamente por Cristian Quiñoñez y Gastón Aguirre, ya que a los 13' una jugada individual de Pedro Souto que llega hasta el fondo del área y un pase al medio para que Franco Toloza se anticipe a los centrales y ponga el 1-0 parcial. Sin embargo a los 25' el visitante se encuentra con un penal tras una mano de Bojanich que Martín Michel se encarga de ejecutar y poner el 1-1 al palo derecho de Matias Castro que adivinó el lugar pero no llego. A los 40' un remate de Tobías Reinhart de afuera del área obligó al arquero Nicolás Temperini a lucirse con una atajada y enviarla al córner. Poco más ocurrió en la primera parte, y el partido se iba al descanso con un empate.



Pero en el segundo tiempo y como no sucedía en mucho tiempo, Temperley se pudo imponer tanto en juego como en acciones de peligro y pudo llevarse el encuentro. A los 52' una falta adentro del área a Toloza es penal para el local que Agustín Allione ejecuta con suma jerarquía (derechazo cruzado arriba) para poner el 2-1. A partir de acá el gasolero manejo el partido con suma comodidad, pudo aumentar el marcador con Facundo Callejo en un tiro cruzado y no llego a conectar. Pero a los 86' tras una mala salida del visitante, Diego Chavez recupera la pelota, queda mano a mano con el arquero Temperini y el arquero en una primera instancia contiene el disparo, pero en el rebote Callejo le vuelve a dar el pase al medio a Chavez que ahora si la empuja a la red. 3-1 y a otra cosa, victoria en el Beranger y la gente se fue con un optimismo que no se veía hace bastante tiempo.



Con esta victoria Temperley llegó a 7 puntos, escaló al puesto 23 en la tabla y quedó a 2 de Quilmes, último clasificado al reducido. Los cambios fueron necesarios, primero el de Agustín Toledo por Lucas Pittinari (Otra vez amonestado), Diego Chavez por Pumpido, Callejo por Gallegos y sobre el final el juvenil Mackay y Agustín Campana por Allione y Tobías Reinhart respectivamente. Salvo los últimos 2, los demás pudieron jugar 15' o más, y se realizaron las 5 variantes.



El próximo rival será Estudiantes de Caseros de visitante el próximo lunes 28 de marzo a las 16:00. Que sea la continuidad de la senda victoriosa para el celeste que lo permita ubicar en los puestos de reducido.