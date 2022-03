Las declaraciones de los protagonistas tras la victoria

La selección “Albiceleste” ganó por 3 a 0 en condición de local en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Los goles fueron marcados por Nicolás González en el primer tiempo, Ángel Di María y Lionel Messi en el segundo. El próximo martes 29 de marzo a las 20:30 enfrentará a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

Lionel Messi en primer lugar, menciono la unión con el hincha: “No esperaba menos de la gente, de la unión que hay entre el público argentino y esta selección”. Además, expresó con una gran alegría: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. La gente me demuestra que me quiere y soy un agradecido. Todo fluye natural, es más fácil adentro y afuera de la cancha".

Haciendo referencia a si el partido de hoy fue su último con la Selección Argentina en el país, el 10 dijo lo siguiente: "Pienso en lo que viene ahora, en Ecuador. Después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas".

Por último, analizó el juego de la Selección ante Venezuela: "Intentamos movernos rápido, Venezuela estuvo mucho atrás. En el primer tiempo tuvimos oportunidades, pero en el segundo se abrió más".

Por otro lado, Rodrigo De Paul también dio declaraciones post partido y manifestó lo siguiente: "Cuando arrancaron las Eliminatorias sabíamos que iban a ser complicadas y nunca imaginamos que las íbamos a cerrar de esta manera". También menciono como está el grupo: "Estamos muy contentos, amamos jugar con esta camiseta. Lo mejor de este grupo es que afronta cada partido como una final. Se trata de esto, de nunca aflojar. Siempre es bueno terminar con el arco en cero, nos da mucha confianza".

Lionel Scaloni, hablo en conferencia de prensa tras la victoria. En primer lugar, mostro el deseo de volver a jugar en el país antes del Mundial: "Esperemos que no haya sido el último partido antes del Mundial. Es un placer jugar en nuestro país. Y si lo fue, la gente lo disfrutó al máximo".

Además, el entrenador hizo una mención por el esfuerzo que hizo el autor del segundo gol para estar en el banco en el encuentro de hoy: “Di María tuvo una lesión e hizo un esfuerzo enorme por estar hoy. Hay que valorar eso porque él no quería perderse este partido, el último en nuestro país. Valoro la predisposición por querer estar desde el primer día".

En cuanto a la hora de plantear el once inicial dijo lo siguiente: "Me gustaría no tener bajas. Esta bueno que los jugadores que vayan entrando cumplan y me pongan en dificultad, pero no estamos teniendo suerte con las lesiones y suspensiones". Además, habló sobre el partido del “Tucu” Correa: "Para fallar un gol hay que estar en el área y Joaquín (Correa) estuvo ahí. Me hubiera gustado que haga un gol porque se lo merecía".

Por último, el entrenador de la “Albiceleste” remarco que es importante tener los pies sobre la tierra: "Lo más importante es no creer que porque se gana está todo bien ni porque se pierde está todo mal. Lo importante es siempre mejorar".