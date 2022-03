Talleres y el comienzo de un nuevo sueño

Luego de conocer que enfrentarán a Flamengo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y a la Unión Católica de Chile por el Grupo H, jugadores de Talleres y Andrés Fassi hablaron ante los medios para dejar sus opiniones acerca del máximo certamen internacional.

Andrés Fassi: “Ojalá lleguemos a los 60.000 hinchas en esta Copa”

El presidente de la T entre otras cosas al hablar con los medios acerca de los rivales remarcó la importancia que tendrá el enfrentar al Flamengo en el Maracaná y en el Kempes, y a la vez, pidió a los hinchas albiazules que se asocien con el objetivo de llegar durante hasta copa a un número de 60.000 socios.

Sobre los rivales dijo: “Hoy amanecimos con una enorme alegría. Nos tocó en el sorteo participar junto a Flamengo, el gran candidato a llevarse el torneo. Vamos a enfrentarlo en el Maracaná por primera vez y en el Kempes. Y también jugaremos junto a dos instituciones de gran prestigio internacional como la ‘U’ Católica y Sporting Cristal. La verdad, estamos muy contentos”.

Sobre sus deseos para el inicio de la competencia manifestó: “Ojalá tengamos la posibilidad de acompañar y vivir una gran fiesta del fútbol en estos tres partidos que tendremos de local y que los hinchas y socios nos puedan acompañar a Brasil, Chile y Perú. Con la ilusión de tratar de quedar entre los tres primeros lugares, los dos primeros para pasar de fase en la Libertadores, o el tercero para pasar a la Sudamericana. Es el gran reto, junto a otro gran objetivo que es llegar a los 60 mil socios en la Libertadores, ya que llegar a ese número de socios será muy significativo para seguir creciendo como institución y para seguir siendo un solo Talleres. Tenemos que asumir ese enorme compromiso. Hace seis años estábamos jugando en la canchas del Federal A y ahora iremos al Maracaná y recibiremos a los mejores de América en el Kempes”.

Rafael Pérez: “La gente de Talleres se merece este linda oportunidad”

El defensor colombiano sobre el sorteo comentó: “Lo vivimos con mucha expectativa. Es un objetivo principal que se ha propuesto el club, con mucha ilusión y ganas de que ya comience. Para mí es importante arrancar de local y ganando. Hay que apostarle siempre a los juegos de local, sumar en los tres y buscar algunos puntos por fuera”.

Además sobre empezar en fase de grupos añadió: “Es un privilegio estar en la fase de grupos después de tanto tiempo. La gente de Talleres se merece esta linda oportunidad. Vamos a tratar de disfrutarlo al máximo y trataremos de darle una alegría a la gente”

Federico Girotti: “Hace tiempo que no estaba tan emocionado por un sorteo”

El delantero, ex River, se mostró emocionado por el sorteo y lejos de achicarse por los futuros rivales expresó: “Sabemos lo que es Flamengo, le vamos a pelear mano a mano a la Católica y sabemos que Sporting Cristal es un buen equipo. Se van a venir dos meses de mucha intensidad. Sabemos que es un grupo complicado pero tenemos muchas chances de pasar a octavos. Todos vamos a estar con muchas ganas de lograrlo. Mis expectativas son ayudar al equipo y hacer la mayor cantidad de goles posible”.

Cristian Ludueña: “Es algo muy bonito que me toca vivir”

El “Pololo” Ludueña que no da cuenta de la felicidad que siente al estar viviendo a tan corta edad su sueño: “Nunca me lo esperé a tan temprana edad. Tocó un grupo súper difícil. Cada vez que nos toque jugar, analizaremos al rival y daremos lo mejor para poder ganar. Me tocó vivir lo que fue la Prelibertadores como alcanzapelotas y lo sentí en carne propia. Estamos muy contentos como grupo por lo logrado, es lo que nos merecíamos. No es poca cosa”.