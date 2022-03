Por las manos de Losada

El conjunto de Farré no fue más que el lobo mendocino pero se trajo los 3 valiosos puntos en condición de visitante. El gol lo convirtió la joyita cordobesa Bruno Zapelli pero todos los comentarios se los lleva el arquero Nahuel Losada que tuvo una actuación magnífica.

Belgrano jugó muy mal, casi no pateó al arco pero la efectividad hizo que los tres puntos se vayan para Córdoba. Los locales jugaron un correcto partido, generaron muchas situaciones pero Nahuel Losada contuvo todo lo que le tiraron y fue la figura del partido.

Resumen

En el primer tiempo solo pudimos ver jugadas de riesgo de Gimnasia. Un cabezazo proveniente de un córner, tuvo que hacer reaccionar de muy buena manera a Losada. Luego, centros por arriba y abajo que contuvo y dejó tranquilidad. Por el lado celeste, no hubo jugadas de gol.

El segundo tiempo guardó muchísimas cosas. Gimnasia siguió atacando pero solo agigantaban la figura del arquero pirata. A los 53 minutos, hubo un quiebre en el partido. Bernardello remata desde fuera del área, tras un taco de Susvielles, y la pelota pega en los dos palos e ingresa al arco. Pero esto no terminó en gol porque el árbitro del encuentro anuló indebidamente un gol por offside de Vegetti. El delantero si interfiere en la jugada y la visión del arquero pero no estaba en posición adelantada. El partido siguió 0 a 0 pero los locales se dieron cuenta de que los visitantes habían reaccionado. Belgrano jugaba mejor desde los ingresos de Zapelli y Miño y fue finalmente el primero de estos, el que marcase el gol de la victoria. Vegetti con un taco de lujo dejó a la joya cordobesa casi mano a mano con el arquero local y Zapelli no perdonó, a los 72' el pirata marcó el único gol de la tarde. Gimnasia siguió atacando pero reitero lo ya mencionado, Losada estuvo imbatible. El partido se demoró en el final tras un golpe casual al arquero celeste y tras 11 minutos de adicionado, Ejarque pitó el final para la alegría de todo el pueblo pirata.

Gimnasia no está teniendo un buen arranque, solo tiene 6 puntos y se encuentra en la vigésimo novena posición. En la próxima fecha va a enfrentar a Villa Dálmine, en un largo viaje hasta Campana, provincia de Buenos Aires.

Belgrano con este gran triunfo es único puntero del campeonato sin importar los resultados que falten. Tiene 19 puntos y ahora va a recibir a All Boys, en primera medida el viernes próximo, en el Gigante de Alberdi.

Formaciones

Gimnasia (0): Sebastián Giovini; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Leandro Ciccolini, Matías Villareal y Ulises Ortegoza; Santiago Solari, Mario Galeano y Brian Andrada. DT: Luca Marcogiuseppe.

Suplentes: Giménez, Varela, López, Carrasco, Barbieri, Nouet y Marchiori.

Belgrano (1): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Axel Ochoa; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Maximiliano Comba; Pablo Vegetti y Joaquín Susvielles. DT: Guillermo Farré.

Suplentes: Vicentini, Olivera, Sánchez, Rojas, Miño, Zapelli y Bordagaray.

Incidencias

Resultado: Ganó Belgrano 1 a 0

Gol: Bruno Zapelli

Tarjetas amarillas: Vegetti 57' (B), López 98' (G) y Gauna 101' (G).

Tarjetas roja: No hubo

Cambios: Miño y Zapelli por Susvielles y Compagnucci 65' (B), Carrasco por Andrada 70' (G), Barbieri, Nouet y Marchiori por Solari, Ortegoza y Galeano 77' (G), López por Cortéz 84' (G), Sánchez por Comba 85' (B) y Vicentini y Rojas por Losada y Bernardello 94' (B).

Datos

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro principal: Mario Ejarque

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Yamil Possi