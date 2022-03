Empate con sabor amargo

El empate perjudicó al Gasolero. No encuentra un camino clave en ocho fechas transcurridas y la agonía por sumar de a tres pone contra las cuerdas al equipo dirigido por la dupla Quiñones - Aguirre. El plantel no pudo mantener el ritmo que había tenido en la victoria frente a Santamarina por tres a uno y no fue claro atacando contra el Matador. Desaprovechó las pocas ocasiones que generó y sufrió el partido por falencias defensivas. Matías Castro, arquero del Celeste, fue la gran figura que impidió el triunfo de Estudiantes.

El primer tiempo del partido obtuvo muchos altibajos pero los equipos llegaron más al área rival con más empuje que con juego asociado. Sin embargo, Temperley tuvo varias situaciones para romper el cero. Toloza, Souto y Pumpido consiguieron una chance cada uno pero no pudieron convertir el gol que podía calmar el juego. Estudiantes también creó chances. ya que Cantero y Pereyra pudieron anotar y poner adelante a su equipo pero desaprovecharon la oportunidad. Igualmente, el local fue más punzante en sus llegadas y exigió más a la defensa del Celeste. Castro, el gran arquero que tiene Temperley, fue clave en las atajadas para que no le convirtieran.

El inicio del segundo tiempo mantuvo las mismas vibras que el primero porque el arquero del Gasolero salvó al equipo luego de atajar muchas oportunidades. Estudiantes empezó, creó varias chances pero no pudo concretar. Los errores a la hora de concretar del Pincha le dieron la oportunidad al Gasolero de no ir en desventaja al principio del tiempo suplementario. La última mitad de juego fue muy nublada y muy sufrida para Temperley porque tuvo empuje pero no el necesario y para colmo, el Celeste no pudo generar nada de juego y no mantuvo el envión que había generado en la primera parte. Fue muy chato en cuanto a la creación de oportunidades y fue superado por el Matador.

Sin duda alguna, Temperley tuvo una buena primera parte donde creó juego y pudo llegar con peso al área rival. Generó oportunidades y estuvo cerca de ponerse en ventaja durante el encuentro pero en la segunda mitad no se encontró consigo mismo, se desdibujó y no pudo hacer pie frente a un Estudiantes que salió decidido a llevarse el encuentro pero no logró conseguir ese objetivo.

Temperley recibirá a Atlanta por la fecha nueve de la Primera Nacional en el estadio Alfredo Beranger el domingo tres de abril a las 19.10. el encuentro será transmitido por Tyc Sports. Aunque falte mucho, el Gasolero necesita sumar de a tres si quiere acercarse a los puestos del reducido y pelear por el ascenso que se disputará a fin de año.