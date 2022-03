Sorpresa en la selección nacional

Luego de tres años de ausencia Estefanía Banini volverá a vestir la camiseta nacional. La volante de 31 años fue convocada para disputar los encuentros amistosos que la selección femenina tendrá que disputar los próximos 7 y 10 de abril en Mendoza y San Luis frente a Chile durante la Fecha FIFA.

"Me siento muy contenta, feliz por estar como siempre representando a la Celeste y Blanca y qué mejor dentro de una cancha y con la camiseta puesta. No sentí que me fui sino que he estado peleando desde otro lugar y siempre llevando la camiseta a cada club en el que estoy". Dijo en relación a su vuelta.

La mendocina actualmente juega para Atlético Madrid de España y durante una videollamada dijo: “La verdad que es un honor para mí pertenecer a este once con jugadoras espectaculares. Estoy muy agradecida por formar parte de este gran equipo".

En 2019 cuando tanto ellas como otras jugadoras manifestaron no estar de acuerdo con los métodos de entrenamiento y con las formas en que se enteraban de las convocatorias fueron marginadas del equipo por parte del cuerpo técnico de ese momento. : "Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. Ganas sobran de estar en la Selección! Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca! Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la (camiseta) más linda". Publico en sus redes sociales

Con respecto a ello la volante manifestó: “Me siento muy tranquila porque había dicho que si no ocurrían ciertos cambios creía que tenía que decirlo para que ocurrieran y así poder seguir creciendo. Llevar nuestros colores al lugar que se merecen porque talento hay, lo que falta es quizá más trabajo. Me siento tranquila de que hice lo que estaba en mis manos, lo que quizás ameritaba la situación siendo capitana y referente. Me quedé totalmente tranquila, pero esto no quiere decir que no me duela cada vez que no estuve. Tengo la tranquilidad de haber hecho lo que dije y haber sido consecuente con eso porque creo que ha habido ciertos cambios y fui parte de eso. Ojalá pueda seguir siendo parte de muchos cambios para que las niñas no tengan que vivir lo mismo que nosotras. Creo que lo estamos logrando, cada una lucha de la manera que cree más conveniente y yo estoy muy orgullosa conmigo de los valores que me inculcaron mis padres. Estoy tranquila de haber luchado por esos principios”.

Lo cierto es que este lunes, el entrenador Germán Portanova dio a conocer la lista de convocadas y entre los nombres el que se destacó fue el de Estefanía Banini quien volverá a estar con la celeste y blanca.