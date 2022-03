De Paul, a un paso de alcanzar al “Cabezón”

Durante los últimos años desde que asumió Lionel Scaloni de manera interina hasta la ratificación, después de la Copa América 2019 en Brasil, Rodrigo De Paul es uno de los tantos jugadores que debutó en la mayor de la mano del entrenador rosarino. Con su buena actuación, es la rueda de auxilio en la mitad de cancha, hablando el mismo idioma que Lionel Messi y Leandro Paredes, luego de la polémica igualdad en Guayaquil, el conjunto conducido por Scaloni sigue invicta y lleva un tiempo largo sin conocer la derrota.

La última vez que cayó, se produjo en el encuentro de la semifinal de la Copa América contra Brasil, en total lleva 31 compromisos la Scaloneta sin caer y se encuentra imparable, alcanzando la marca realizada por Alfio Basile, el ex entrenador de Boca llevaba la misma cantidad de cotejo sin tropezar en su etapa en la Celeste y Blanca. Sin embargo, el ex volante mixto del Udinese que figura en los planes de la Juventus, lleva 29 espectáculos sin caer y está solamente a dos partidos de alcanzar el registro de Óscar Ruggeri, el ex defensor campeón del mundo en México en su palmarés 31 encuentros sin derrotas entre febrero de 1991 y 1993 en el periodo de Basile como DT.

🇦🇷 Rodrigo De Paul ante Ecuador:



➜ 1º en faltas recibidas [5]

➜ 1º en recuperaciones [6]

➜ 1º en eficacia de pases [96%]

➜ 2º en pases completadas [55/57]

➜ 2º en duelos ganados [7/9]

➜ 2º en pases a campo rival [25]



Sos enorme, @rodridepaul. pic.twitter.com/tGQEp0t1Ut — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2022

Los números de De Paul, en la Scaloneta hasta el momento estuvo en cancha en 39 oportunidades y anotó dos goles, en su cuenta personal. “Mis compañeros me hacen sentir importante y el cuerpo técnico me hace sentir que cuenta mucho conmigo, pero sé que la evaluación diaria ponerse la camiseta de la Selección y ojalá pueda seguir vistiéndola” declaró ante los micrófonos de Tyc Sports en el estadio Monumental Banco Pichincha.