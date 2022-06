Rosario Central hará su debut en Arroyito

El camino de Rosario Central en la Liga Profesional comenzará el lunes frente a Lanús en el Gigante de Arroyito a las 19. El arbitro será Pablo Dóvalo y Facundo Tello estará en el VAR. El partido podrá verse abiertamente por la TV Pública.

El equipo de Leandro Somoza emprenderá el nuevo semestre con un claro objetivo: mejorar la performance y así los resultados. La última Copa de la Liga Profesional fue mala y Central no puede permitirse ningún traspié. A pesar de esto, y de las bajas de Ruben (retiro), Vecchio (libre a Racing), Caraglio, Covea, Báez, Garay y Rabuñal, la dirigencia Canalla aún no ha podido cerrar ningún refuerzo y el equipo auriazul comenzará el torneo con un plantel bastante reducido. A esto se les suma las bajas temporarias de Gino Infantino, Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo y Valentino Quintero, convocados por Javier Mascherano al seleccionado argentino sub 20 que está disputando el Torneo Esperanzas de Toulon.

Durante la semana el DT de Rosario Central habló acerca de los refuerzos, un tema que preocupa muchos a los hinchas auriazules: "Hace un mes pasé la lista de refuerzos; fui bueno, pedí poco. No puedo estar en las negociaciones y entrenando al equipo; tenemos un plantel corto y necesito resoluciones en lo inmediato", dijo Somoza. Tras esta situación, desde muchos medios había trascendido una posible ida del técnico ex Boca Juniors en disconformidad con la dirigencia de Rosario Central. Rápidamente fue el mismo Somoza quien lo desmintió: "No voy a dar un paso al costado, no soy de irme de un día para el otro. Sería una falta de respeto al club y al hincha"

Leandro Somoza habló para los medios en el predio de Arroyo Seco.

Para el partido frente al equipo del sur del Gran Buenos Aires, los hinchas de Central agotaron todas las entradas de las populares y solo quedan entradas de platea para socios/as. De esta manera, veremos un Gigante de Arroyito colmado de público local.

PROTAGONISTAS

Leandro Somoza ya dio a conocer la lista de jugadores que concentrarán. Con muchos juveniles y con nombres que se repiten, la gran particularidad es que solo hay 20 jugadores en la nómina.

Emmanuel Ojeda no está entre los convocados debido a que todo parece indicar que será transferido a la Universidad de Chile. El monto aún es desconocido, pero será una venta.

Todo parece indicar que Central saldrá con este once: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Lautaro Blanco; Claudio Yacob, Walter Montoya, Marcelo Benítez, Luciano Ferreyra ; Lucas Gamba y Alejo Véliz.

¿CÓMO LLEGA LANÚS?

El equipo de Jorge Almirón finalizó en la posición 12 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por el certamen continental enfrentará a Independiente del Valle el 30/6 Ecuador (ida) y el 7/7 en La Fortaleza (vuelta).

Para el comienzo de la Liga Profesional, el Granate no contará con Diego Valeri ni con José López. El mediocampista comunicó vía redes sociales que no continuará en la institución y, posteriormente, anunció su retiro. El delantero, por su parte, está resolviendo su salida y su futuro estaría en el Palmeiras de Brasil. La dirigencia de Lanús está expectante por concretar una histórica venta.

Por otro lado, José Pepe Sand no será de la partida en Rosario. El histórico goleador sufrió una lesión muscular en su bíceps femoral. Tampoco estará presente Alexandro Bernabei.

La probable formación será: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri, Alexandro Bernabei; Brian Aguirre, Tomás Belmonte, Nicolás Pasquini; Ángel González, Lucas Varaldo o Claudio Spinelli, Lautaro Acosta

