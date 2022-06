De Paul, está de racha en la “Albiceleste”

Luego de esta doble ventana de junio, donde la Selección Argentina no volverá a la acción al menos hasta septiembre, en este mes está previsto que se dispute el clásico suspendido ante Brasil y uno más con rival a confirmar dejo varios temas destacados en la agenda. Entre esos, otra actuación sobresaliente de Rodrigo De Paul, el jugador del Atlético Madrid disputó ambos encuentros y se subió al podio de los futbolistas que mejor racha tiene en la “Albiceleste”.

Los números de De Paul en la Selección: 41 partidos, anotó dos goles, repartió siete asistencias, fue amonestado en siete oportunidades y lleva un total de 3013' minutos de juego, debutó el 11 de octubre de 2018 ante Irak(amistoso). Obtuvo dos títulos: Copa América 2021 y Finalissima 2022.

En la tarde de Pamplona contra la débil, Estonia, el ex Racing llegó a los 31 compromisos sin derrotas y rompió la marca que tenía Óscar Ruggeri y Sergio Agüero, los dos con treinta espectáculos sin tropezar respectivamente. En la era de Alfio Basile como entrenador, el ex defensor campeón del Mundo en México 1986, arrancó su racha hasta la inolvidable goleada cinco a cero ante Colombia, cabe recordar que el “Cabezón” no jugó la ida.

Sin embargo, en el caso del “Kun”, el ex atacante del Manchester City comenzó su saldo positivo tras la eliminación de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y cayó en manos de Alemania en los cuartos de final. Después de este cotejo en el estadio Ciudad de Cabo, primero bajo el mando de Sergio Batista y en la etapa de Alejandro Sabella, estuvo treinta juegos invictos, hasta la recordada final del Maracaná en la cita mundialista del 2014.

En este archivo más reciente, el ex Valencia, se convirtió en el futbolista con mayor invicto y ya lleva 31 compromisos sin conocer la derrota. La racha del nacido en Sarandí, tuvo lugar en julio del 2019, en el partido por el tercer puesto de la Copa América ante Chile y fue titular en el Arena de Sao Pablo.