Actitud y no mucho más

Rosario Central empató con Lanús 0 a 0 en el Gigante de Arroyito por la fecha 1 de la Liga Profesional. En el local fue expulsado Marcelo Benítez, tras la revisión del arbitro Pablo Dóvalo en el VAR.

En el primer tiempo el equipo de Leandro Somoza no generó jugadas importantes y volvió a mostrar un pobre funcionamiento. A pesar de que Lanús no fue superior desde el juego, tuvo la chance más clara del partido en los pies de Lucas Baraldo. A los 12' , el delantero dejó en evidencia las dificultades de los defensores canallas, remató en soledad y la pelota pegó en el palo. Sin embargo, Central nunca reaccionó y a los 18', Lanús volvió a generar peligro. Allí apareció la figura de Gaspar Servio que, tras un remate de Ángel González, estiró su pierna izquierda y salvó el arco de la popular de calle Génova. El 1 fue muy importante para que Central no se vaya al entretiempo en desventaja.

El clima en Arroyito era de total desasosiego. Los jugadores rosarinos, cabizbajos, se metieron en el túnel con signos de disconformidad y sabiendo que tenían mucho por mejorar

En el segundo tiempo Central salió con la idea de ser protagonista y atacar con vehemencia. Pero a los 4', tras perder la pelota en el sector izquierdo del campo de Lanús, Marcelo Cholo Benítez reaccionó innecesariamente con el defensor Facundo Pérez y dejó a su equipo con 10 jugadores. Tras el llamado del VAR, el árbitro Dóvalo decidió sacarle la tarjeta roja al ex Defensa y Justicia.

Pero increíblemente, Rosario Central mejoró a pesar de quedarse con un jugador menos. No desde el juego, pero si en lo actitudinal; si vale aclarar que se notó una mejoría física. El ingreso de Nazareno Romero por Lucas Gamba, ordenó al Canalla en defensa y fue justamente el ex Vélez Sarsfield uno de los más destacados. En su primer partido con la camiseta auriazul, Romero le dio más juego al mediocampo y se asoció de gran manera con sus compañeros. Pero claro, con uno menos Somoza le ordenó a su equipo cuidar el resultado y no generar sobresaltos. De esta manera, fueron efímeros los avances de los locales y el partido terminó en tablas.

El Pupi Ferreyra intentó de chilena pero la pelota se fue muy por arriba del travesaño.

Al final del partido, la gente de Central destacó el esfuerzo de alguno de los jugadores y principalmente de los juveniles Alejo Véliz, Luciano Ferreyra,, Lautaro Blanco y el ya mencionado Nazareno Romero. En contraste, Leandro Somoza salió del campo de juego bajo chiflidos e insultos por no encontrarle el rumbo al plantel.

Luego del match, Leandro Somoza y dirigentes de Central mantuvieron una charla en motivo de la falta de refuerzos que demoró la conferencia de prensa post partido.

Por otro lado, en el Gigante de Arroyito se hicieron presentes tres ex Canallas que se destacan hoy en Europa y la Selección Argentina: Giovanni Lo Celso, Franco Cervi y Jeremías Ledesma volvieron a Rosario para descansar con sus familias y vieron el partido de Rosario Central.

