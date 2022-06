Bajas confirmadas y altas en camino: así está el mercado de pases en Independiente

El Rojo se mueve en la búsqueda de refuerzos, para los cuales hay varios nombres que suenan con fuerza. Las charlas más priorizadas se muestran en los siguientes casos:

Rodrigo Aliendro: el volante de 31 años que milita en Colón de Santa Fe ya tiene en la mesa la propuesta oficial del Diablo. Restará la respuesta del jugador con quien Eduardo Domínguez mantuvo contacto. Hubo una reunión positiva entre su representante y la dirigencia, la cual resultó con predisposición de ambas partes, y un pedido del entorno de Aliendro el cual, de cumplirse, encaminará su llegada. Es difícil que llegue antes del 30 de junio (cuando vence su contrato con el Sabalero), asi que se intentará asegurarlo para después de ese momento.

Franco Di Santo: para reforzar el puesto del 9 el apuntado es el ex delantero de San Lorenzo, que recientemente descendió con el Göztepe de Turquía y quedó libre. Se dio un encuentro con su representante, y el club ya conoce sus pretensiones para arribar por 18 meses. La traba radica en lo económico.

Santiago Arzamendia: el lateral izquierdo de Cádiz de España y la selección de Paraguay interesa para cubrir una posición que quedó muy despoblada. Se ofertó por él un préstamo con un cargo de 250.000 dólares, pero el conjunto dueño de su ficha pretende 150.000 más de la moneda estadounidense. Las negociaciones se intensificarán cuando el jugador vuelva de la gira amistosa que disputa con el combinado de su país (el último partido es el próximo viernes frente a Corea del Sur).

Además de estas, hay otros futbolistas que suenan como posibles incorporaciones:

Iván Marcone: el mediocampista surgido en Arsenal de Sarandí es una novela corriente en cada ventana de traspasos: es hincha confeso de Independiente, siempre expresó su deseo de vestir su camiseta y manifestó que lo salarial no sería un problema. Desde la charla telefónica con Domínguez, en la que resolvieron sus diferencias, la chance de que Marcone cumpla su sueño tomó más fuerza. Aunque el Elche de España (dueño de su pase) pediría USD 2.000.000 para dejarlo ir, dinero que la institución roja no posee. La presión que haga el ex Boca será clave para llegar a buen puerto.

Gabriel Neves: el volante uruguayo de 24 años juega en San Pablo de Brasil y le quedan seis meses de contrato. El oriental solo participó en diez encuentros con el Tricolor y recibió el llamado del Rey de Copas, ante el cual se mostró interesado. Para que la operación se pueda dar, habrá que resolver su salida del elenco paulista, que desea contar con él. Otra situación donde las ganas del protagonista (quien aseguró que ama San Pablo pero necesita tener minutos) serán importante. Gerardo Arias, representante de Neves, negocia la rescisión del vínculo.

Alex Valera: el delantero peruano fue ofrecido (también había sido acercado a San Lorenzo en 2021). Se encuentra en Universitario de su país. Tiene 26 años y anotó 44 goles en 91 partidos entre equipo y selección.

Jorge Correa: centrocampista que debutó en Vélez. Se encuentra en libertad tras su paso por Volos de Grecia. Su representante lo ofreció y charló con Rolfi Montenegro. Es una alternativa que se tiene en cuenta.

También, hay chances que están caídas o muy complicadas:

Emanuel Gularte: Independiente había presentado la primer oferta formal por el zaguero del Puebla de México, la cual era de 700.000 dólares por el 50% de su ficha y resultaba insuficiente para la Franja. La alta cotización del central(que está en la puja por integrar la lista de Uruguay para el mundial de Catar ), provocó que el club argentino desistiera de la contratación.

Pablo Magnín: la negociación por el atacante de Tigre se dificulta porque el Rojo mantiene una deuda con el Matador por Juan Román Zarza, quien se formó allí antes de llegar a las categorías inferiores del primero. Esto generó que la institución de Victoria no se quiera sentar a negociar hasta que se realice el pago (USD 150.000).

En contraparte a las altas, las bajas aumentaron y hacen más urgente la necesidad de reforzar la plantilla. Más allá de las mencionadas en la actualización anterior (Ayrton Costa y Cristian Chávez), se confirmaron algunas y otras están cerca. Dos de ellas son las de Mauro Zurita (defensor que se desempeña como central o lateral derecho) y Thomas Ortega (lateral izquierdo), quienes se marcharán a Güemes de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba (se encuentran en la B Nacional) repectivamente durante 18 meses, sin cargo ni opción de compra, y con dos cláusulas de repesca (diciembre de 2022 y junio de 2023). A los juveniles se sumaron Carlos Benavídez y Domingo Blanco, quienes no aceptaron las propuestas que se les acercó y se irán libres sin dejar dinero a este: el uruguayo pidió USD 500.00 que no fueron aceptados por la dirigencia y Mingo respondió negativamente pese a los esfuerzos por cumplir sus pretensiones.

Sumado a esto, hay varios futbolistas con chances de emigrar: Gonzalo Asís es seguido por Platense, David Sayago (filial de Monterrey de México) o Gastón Togni (corre de atrás en la consideración y está en el radar de varios clubes). Por último, se hará un último intento para lograr la renovación de Andrés Roa, pero el colombiano expresó que no tiene ganas de seguir ligado al Rey de Copas.