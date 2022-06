Newell´s dejo puntos importantes de local

La Lepra no pudo sacar ventajas en el juego, dejando puntos importantes en el camino. En una noche con polémicas y muchas intervenciones del VAR.



Silvio Trucco fue el árbitro del partido, donde la hinchada le hizo saber que estaban bastantes en desacuerdo con el arbitraje de Trucco.



Fue un partido con bastantes emociones, donde por momento estaba para cualquiera de los dos equipos.



Los primeros minutos parecía tener controlado el partido los dirigidos por Javier Sanguinetti, hasta que los 16´ minutos del primer tiempo Pablo Pérez pidió el cambio por lesión, el "Archu" tuvo que gastar un cambio casi de entrada, en su lugar entro Marcos Portillo, esto le da otro dolor de cabeza para el Técnico del conjunto Rosarino.



Hasta que en una pelota parada el conjunto local llego por la izquierda y Néstor Ortigoza fue con los pies para adelante sobre Agustín González, pero no fue revisada ni tampoco dudo el árbitro.



Minutos más tarde llego una polémica para el Ciclón Tomás Silva llego por la izquierda, tiro un centro que reboto en Cristian Lema y los dirigidos por Rubén Insúa fueron a reclamar la mano, pero tampoco fue revisada por el VAR.



Ya en el segundo tiempo los locales fueron mucho mas protagonistas en los primeros minutos, un poco después en una jugada para los Leprosos el árbitro señalo penal, expulsando a Federico Gattoni pero intervino el VAR, corrigió anulando la expulsión y el penal.



Luego a los 63' del segundo tiempo Cristian Lema fue expulsado tras un duro planchazo a Jalil Elías, donde Trucco no lo había expulsado pero nuevamente corrigió el VAR y termino echándolo.



Como si fuera poco a los 85' se detuvo el encuentro por problemas con la iluminación, pero al cabo de unos minutos se reanudo, pero el marcador no se movió a pesar de que hubo una situación para cada lado.

Resumen del partido.







Declaraciones post partido:

​​​​​Javier Sanguinetti analizó: “Las decisiones del VAR fueron muy dudosas. No fue penal a favor nuestro, pero si falta y al ser último hombre era de expulsión. Y la de Lema no es roja"



También hablo de los problemas físicos de los jugadores que dejaron la cancha: "Pablo Pérez tuvo una molestia en el gemelo, veremos que dicen los estudios. Y Sordo salió por cansancio, pero está bien".



Y se refirió al rendimiento de su equipo: “Tuvimos algunas aproximaciones, no muy claras, pero sí la convicción de ir a buscar el triunfo hasta el último minuto con diez hombres. En el final contamos con dos situaciones muy claras, una en el palo y la otra que termina sacando Torrico”



“Nosotros tendríamos que haber tenido un poco más de paciencia y de filtrado de pases para intentar vulnerar ese vallado defensivo que puso San Lorenzo”



Concluyo: “En líneas generales, con un hombre de menos y yendo siempre fue al frente, no es malo el resultado”

Formación de Newell´s:



Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Martín Luciano; Pablo Pérez, Julián Fernández, Guillermo Balzi; Agustín González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo.



Formación de San Lorenzo:

Sebastián Torrico; Federico Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James; Jalil Elías, Néstor Ortigoza, Francisco Perruzzi, Tomás Silva; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Agustín Martegani.



Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Coloso Del Parque Marcelo Bielsa.



Próximos partidos de ambos equipos:

Newell´s Old Boys:



Martes 14 de junio visitara a Talleres de Córdoba a las 19.00 horas en el estadio Mario Alberto Kempes.



San Lorenzo:



Martes 14 de junio recibe Arsenal de Sarandí a las 15.00 horas en el estadio Pedro Bidegain.