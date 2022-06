Un empate agridulce para el "Ciclón" en Rosario

A pesar de contar con un hombre de más durante la última media hora, San Lorenzo no fue claro, le costó llegar al arco contrario, no logró asociarse colectivamente y por poco no lo pierde en la agonía del partido. No obstante, si se analiza el contexto por el que está pasando el club, no es un mal resultado.

Rubén Darío Insúa, pese a la floja actuación de su equipo, comentó: "Nosotros hicimos un gran partido, estoy conforme. El equipo tuvo orden colectivo y manejó la pelota. Creo que dimos un paso adelante con respecto a la semana pasada. Quizás faltó un poco más de presencia en el área rival y mayor eficacia". (Fuente: Rincón Azulgrana).

El protagonista principal fue el VAR, que salvó al árbitro del encuentro Silvio Trucco en dos oportunidades. A los 6 minutos de la segunda parte, por una supuesta falta dentro del área expulsó a Federico Gattoni y cobró penal para La Lepra. Sin embargo, al revisarlo en la pantalla, modificó su decisión. A los 15', Cristian Lema iría fuerte frente a Jalil Elías. Al ser llamado nuevamente por el VAR, Trucco decidió expulsar al exdefensor de Belgrano de Córdoba.

El partido en sí contó con pocas situaciones de gol. Un remate alto de Guillermo Balzi durante la primera mitad, el mano a mano de Francisco Panchito González que derivó en la pena máxima mal sancionada (luego anulada) por Trucco y el disparo en el palo sobre el final del encuentro de Genaro Rossi, fueron las opciones de gol del equipo rosarino. En cambio, San Lorenzo, solo tuvo un tiro libre de Agustín Martegani que nadie llegó a desviar.

Formaciones

Newell´s (0): Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Martín Luciano (79' Leonel Vangioni); Julián Fernández, Pablo Pérez (15' Marcos Portillo), Guillermo Balzi (65' Gustavo Vázquez Ramos); Ramiro Sordo (78' Luciano Cingolani), Juan García (78' Genaro Rossi) y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.

San Lorenzo (0): Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James, Tomás Silva; Néstor Ortigoza, Francisco Perruzzi, Agustín Martegani (77' Cristian Barrios); Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro (84' Nicolás Blandi). DT: Rubén Darío Insúa.

Incidencia: 63' expulsado Cristian Lema (NOB).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: El Coloso Del Parque Marcelo Bielsa.