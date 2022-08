A cuartos de final con autoridad

El conjunto de Rosario necesitaba ganar, tras seis partidos sin victorias, y lo hizo con autoridad frente al "Tiburón de Mar del Plata" anoche en San Nicolás de los Arroyos.

Los dirigidos por Leandro Somoza empezaron ganando a los 13 minutos de la primera parte, con un gol de Braian Martínez ganándole en la carrera a Armando Méndez.

Siete minutos más tarde, "La Lepra" descontó con el tanto del joven, Guillermo Balzi después de que un jugador de Aldosivi despejara y le cayera la pelota a él. Los rosarinos siguieron siendo ofensivos en su juego y a los 30´, después de unos rebotes en la defensa de los marplatenses, la pelota le quedó a Juan Garro, quién dio vuelta la serie hasta ese momento.

Antes del desenlace de la primera parte, Andrés Ríos a los 44´, igualó el resultado en el marcador para darle esperanza a los de Somoza.

Ya en el complemento nuevamente, Newell´s extendió la ventaja a los 56´, gracias un centro de Leonel Vangioni que Garro conectó y poner las cosas 3 a 2. A los 29´, "Juanchón" García se sacó al arquero Luis Angolotti de encima y su disparo terminó en el travesaño pero, segundo más tarde, "Los Leprosos" recuperaron rápido la pelota y Balzi entró rápido al área, donde le cometieron penal. Finalmente, el capitán del equipo, Cristian Lema, se encargó de la "pena máxima" y sentenció el 4 a 2 final del partido. "Juanchón" salió lesionado a los 86´ por una lesión en el aductor y en su lugar entró Nazareno Funez.

Con este resultado, Newell´s volvió a la victoria y enfrentará a Talleres por los cuartos de final, con fecha a confirmar.

Sobre el partido, Javier Sanguinetti hizo el análisis de la victoria de su equipo: "Tuvimos paciencia y perseverancia para convertir dos goles y nos empatan. En el entretiempo les pedí que sigamos teniendo paciencia porque si la perdíamos lo íbamos a pagar caro. En otros partidos generamos más situaciones y no podíamos convertir. Y hoy hicimos cuatro goles".

También, en la conferencia, comentó que el plantel se merecía la victoria: “Siempre lo estuve. Al fin y al cabo estamos analizando resultados. Los tres partidos que jugamos y que no nos tocó conseguir la victoria lo hicimos bien. En el clásico fuimos mejores, ni hablar del partido con Defensa y Justicia, y contra Atlético Tucumán, que venía puntero y jugamos de visitantes, manejamos el partido durante 74’. Trazar una situación después de 250 días que hace que estamos trabajando por solo 10 días que el equipo no pudo conseguir resultados me parecía muy injusto para estos chicos que son profesionales y se entregan por la camiseta”. “Todavía es prematuro para eso”.

Newell´s ahora deberá pensar en su próximo partido por la liga frente a Colón en el "Coloso", el domingo a las 20.00, por la fecha 12.

Resumen:

Amonestados:

Newell´s: 26' J. Fernandez; 88' N. Funez.

Aldosivi: 25' M. Lopez; 36' S. Laquidain.

Sustituciones:

Newell´s: 69' F. Gonzalez por J. Garro; 70' J.M. Garcia por G. Rossi; 81' M. Luciano por L. Vangioni; 82' F. Angel por G. Balzi; 86' N. Funez por J.M. Garcia (Lesion).

Aldosivi: 64' M. Pisano por A. Rios; 77' F.D.La Vega por J. Indacoechea; 84' J. Iritier por M. Meli; 79' A. Cervera por F. Tobares.

Formaciones:

Newell´s: Franco Hererra; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Leonel Vangioni; Guillermo Balzi, Julián Fernández, Juan Sforza; Juan Fernando Garro, Genaro Rossi y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Aldosivi: Luis Ingolotti; Joaquín Indacochea, Mario López Quintana, Santiago Laquidaín, Fernando Román; Matías Pisano, Matías Morello, Marcelo Meli, Braian Martínez; Elías Torres y Andrés Ríos. DT: Leandro Somoza.

Estadio: San Nicolás.

Árbitro: Jorge Baliño.