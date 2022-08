Boca buscará recuperarse ante Platense

Boca recibirá a Platense mañana a las 21:00 por la decimosegunda fecha de la Liga Profesional. Los de la Ribera vienen de caer ante Patronato en lo que significó un duro golpe, ubicándose en la mitad de la tabla de posiciones con 15 puntos, a 10 del puntero. Para este partido, Ibarra hará un solo cambio con respecto al equipo: Agustín Sandez ingresará por el colombiano Fabra pensando en el próximo duelo ante Racing por acumulación de amarillas. Carlos Zambrano y Guillermo Fernández son otros de los futbolistas que de ser amonestados se perderían el clásico en Avellaneda.

Agustín Rossi, una de las figuras de este plantel, no parece que seguirá en el arco del “Xeneize” a mediados del 2023. Martin Gonzales, su representante, consideró que la oferta del club era insuficiente. Una breve reunión entre el y el Consejo de Fútbol bastó para que estallara una guerra, que según los dirigentes la propuesta que acercaron era de tres millones de dólares por cuatro temporadas, cifra que lo convertiría en el mejor pago del equipo por sobre figuras como Rojo y Benedetto. Esta oferta fue rechazada por parecerle insuficiente al jugador, quien contraoferto por cinco millones de dólares, algo que desde el club fue rechazado. “Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina” manifestó el presidente Ameal.

El equipo de Vicente López viene de igualar como local 0-0 ante Barracas Central como local. A pesar de no sumar de a tres hace dos fechas (última victoria ante Central Córdoba) se encuentra sexto con 18 unidades. De Felippe mantendrá el 4-2-3-1 sin cambios con Mauro Zárate como enganche y Vicente Taborda como puntero izquierdo, ambos con pasado en la institución boquense (Taborda está a préstamo). Gonzalo Bergessio, quien se lesionó a principios del mes pasado en el maleolo tibial izquierdo, descartado para este partido y parece difícil que vuelva a jugar en lo que resta.

Historial:

Se enfrentaron en 123 ocasiones: Boca gano 54 veces, Platense 27 y empataron 42 veces.

El último enfrentamiento ocurrió el 25/8/21 por la octava fecha de la Liga Profesional con victoria de los de azul y amarillo 3-1 de visitante. Los goles los anotaron: Briasco, Pavon y Gonzales. Bertolo anotó el restante para los locales.

Formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso, Juan Infante; Federico Gino, Carlos Villalba, Ignacio Schor; Vicente Taborda, Mauro Zárate y Rodrigo Contreras.