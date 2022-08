Lionel Scaloni a fondo antes del regreso al Viejo Continente

La próxima Copa del Mundo ya se está sintiendo y queda cada vez menos para que arranque, donde la Selección Argentina llega con la chapa de candidato y buscará cortar la sequía de 36 años sin título del mundo. Después de estar unos días de descanso en Argentina, Lionel Scaloni abandonó el país y regresó a Mallorca para reencontrarse con su familia, en el aeropuerto de Ezeiza, el director técnico de la Scaloneta no esquivó a la prensa y dejo varias frases destacadas.

En primer lugar, el nacido en Pujato mostró su preocupación por el encuentro suspendido en septiembre pasado contra Brasil y la posibilidad de que se siga jugando: “Nos tiene preocupados. Estamos a un mes y medio de la fecha y no sabemos con quien jugar y en dónde. Es difícil entender como la FIFA no toma una decisión” comenzó diciendo ante los periodistas presentes, en la misma línea comentó: “Que sí, que no, que la apelación, que el TAS y estamos sin saber si vamos a jugar”. De cara a la preparación para la cita mundialista, el adiestrador de 44 años dejo en claro que están en los últimos detalles para cerrar cuanto antes algunos amistosos: “Si jugamos en Brasil, vamos a jugar en Argentina. También es una posibilidad enfrentar a Emiratos Árabes antes de ir al Mundial. La idea era jugar frente a dos rivales mundialista, uno fuerte y otro no tanto” en el próximo mes de septiembre serán una de las últimas doble ventana FIFA.

La lista de 28 para la Copa del Mundo: "Las listas que tuvimos el último año son de 28, 29, 30 jugadores. Si van 26, al final, están ahí. Lógicamente está abierto a que los jugadores sigan demostrando. Pero, en principio, no se va a cambiar mucho de lo que se viene haciendo"

Por otro lado, en el país se reunió con Claudio Tapia y se encendió las alarmas por su posible renovación de contrato: “Estuvimos hablando con el presidente. No hay una oferta formal todavía. La relación es buena, charlamos y ya se verá. Sinceramente esto enfocado más que nunca en la preparación para el Mundial. Lo bueno sería continuar lo que empezó hace cuatro años” sobre su extensión en el vínculo. En estas últimas semanas, Scaloni estuvo presente en un compromiso de su amado Newells ante Racing por la Liga Profesional y se encontró con Gerardo Martino que será su adversario en el grupo: “No hablamos con el Tata del partido que vamos a jugar. Hablamos de muchas cosas. Fui compañero de él tengo muy buena relación”.

Sobre el presente de Enzo Fernández en el Benfica: "Enzo es un buen jugador, ya estuvo con nosotros. Esta demostrando que puede jugar en Europa y lógicamente que lo miramos y valoramos. Es un jugador que conocemos"

Durante el actual mercado de pases varios futbolistas cambiaron de aire, el DT campeón de América hace un año atrás, se refirió a esta situación: “Siempre buscamos que el jugador tenga minutos más allá de la liga o el equipo en el que este. Cuando uno cambia de club es por algo mejor o porque en el conjunto no tiene minutos”. Uno de los nombres que cambió de aire, Julián Álvarez que ya debutó con gol en el Manchester City fue una de las ventas de River en este receso, el santafesino lo admiró al delantero cordobés: “Lo que vio Guardiola es lo que vemos todos. Sería bueno que los chicos se copien de él: la manera en que trabaja y la humildad que tiene. Es un chico con ideas muy claras. Coincidimos en que, los buenos con los buenos, son todavía más buenos. Pero lo mejor que tiene Julián es esas ganas de mejorar” sentenció antes de subirse al avión.

Las otras frases más destacadas del entrenador

Tema de Paulo Dybala: "Paulo tiene que tener continuidad. Tiene que jugar en su equipo. Fue a la Roma para eso y el DT (Mourinho) lo quiere. Para nosotros es bueno. Demostrará en estos meses si puede estar".

El futuro de Leandro Paredes y Giovani Lo Celso: "No me preocupa su situación. No nos metemos en las decisiones personales de los jugadores. Sabemos que están en un momento clave. Cuando cierre el mercado, ya veremos si juegan o no juegan"