El Expreso en pronóstico reservado

Los primeros minutos en el Bosque arrancaron con el dominio de Gimnasia, buscando ser cortos y la idea principal era poner el balón al pie de Brahian Alemán, el uruguayo estaba ubicado de doble cinco, en el planteo de Godoy Cruz era ser más directo a la hora de atacar. En esos primeros quince minutos, no se habían registrado demasiadas llegadas frente a los arcos, salvo un intento en falso de Gianluca Ferrari a la salida de un tiro de esquina.

En un partido cerrado, en el equipo conducido por Favio Orsi-Sergio Gómez, no salía de su libreto del conocido 4-2-3-1, mientras que en el conjunto de Néstor Gorosito se ubicaba con el número telefónico 4-4-2. Sin embargo, en una jugada a la espalda de Pier Barrios, el ex Quilmes estaba de lateral derecho, Nicolás Colazo se mandó al ataque y el zurdo encontró la cabeza de Franco Soldano, el ex atacante de Boca estrelló el travesaño de Diego Rodríguez.

Durante la media hora, el club de calle Balcarce se amigó de la posesión de la pelota y empezó a presionar a la salida del “Tripero”, la visita manejaba el ritmo del compromiso atráves de la tendencia sin desesperarse. Leandro Rey Hilfer marcó el final del primer tiempo, donde en resumen fueron de menos a más, el “Bodeguero” repartió con criterio la pelota y le falto profundidad en los últimos metros, en el dueño de casa tuvieron las chances más claras.

Por otra parte, la dupla técnica rápido de reflejo y no quería quedarse con un hombre menos, afuera el amonestado Barrios adentro Juan Pintado, el oriental que sumó minutos en reserva en este último tiempo se paraba en la banda derecha de la defensa. En una rápida jugada, Ezequiel Bullaude aprovechó el error de calculo de Leonardo Morales y el maipucino se topó con el pie salvador del conocido Rodrigo Rey.

Los papeles se empezaron a quemar a los catorce minutos, una mano infantil de Ferrari tras una tijera de Eric Ramírez, el árbitro del espectáculo señaló el punto penal y se volvió a repetir la historia en este campeonato. Alemán se hizo cargo de la ejecución y en el duelo mano a mano con el “Ruso” Rodríguez, el charrúa definió fuerte al medio para colocar el uno a cero transitorio.

Nuevamente empezar de atrás. Al igual que ha sucedido en algunas presentaciones anteriores, Godoy Cruz tenía que salir a buscar el resultado, después de la apertura del marcador del ex mediocampista de Defensor Sporting de su país.

Apunto del nocaut, a los 23’ un desborde de Ramón Sosa y el paraguayo tocó atrás a la llegada de Eric Ramírez el futbolista de 25 años le dio vida al “Tomba”. En tiempo de descuento, Pintado se durmió en los laureles con el juvenil Benjamín Domínguez y el canterano ubico a la soledad de Alemán, el charrúa mandó un centro atrás para Nicolás Contin y el delantero que ingresó en el complemento cerró el espectáculo para un lapidario dos a cero final.

Godoy Cruz se queda con las manos vacías en La Plata y se traer a Mendoza una dolorosa derrota, no le pudo sacar más diferencia a sus rivales directos por la permanencia. Ahora en la agenda del “Expreso”, tiene dos finales decisivas en su búsqueda de permanecer en la élite, el próximo jueves desde las 19.00 en el Malvinas frente a Aldosivi y el martes 16 a partir de las 16.30 ante Sarmiento en Junín.

Síntesis

Gimnasia : Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Nicolás Colazo; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán©, Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. DT : Néstor Gorosito

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale, Franco Negri; Juan Andrada, Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda©, Ezequiel Bullaude, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT : Favio Orsi-Sergio Gómez

Goles : en el segundo tiempo : 16’ Brahian Alemán(G) y 49’ Nicolás Contin(G)

Cambios : en el segundo tiempo : 0’ Juan Pintado por Pier Barrios (GC); 10’ Benjamín Domínguez por Lautaro Chávez(G); 24’ Matías Ramírez y Enzo Larrosa por Tadeo Allende y Gonzalo Ábrego (GC); 32’ Emanuel Cecchini por Franco Soldano(G); 36’ Cristian Chávez por Salomón Rodríguez (GC), 41’ Nicolás Contin por Eric Ramírez(G) y 41’ Gabriel Vega por Ezequiel Bullaude (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 24’ Pier Barrios (GC); en el segundo tiempo : 14’ Gianluca Ferrari (GC) y 34’ Franco Negri (GC);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Leandro Rey Hilfer