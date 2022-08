Lanús perdió y se hundió en la última posición

El Granate sumó 22 partidos sin ganar de visitante y continuará último en la tabla de posiciones. Ya empezó a mirar los promedios, este año no correrá peligro, pero con los dos descendidos de este año, más que el próximo habrá cuatro que bajarán a la segunda división, Lanús deberá pelear en el promedio la temporada que viene de seguir así. Sarmiento, que entró a puestos de Copa Sudamericana, logró continuar con su buena racha al volver a ganar, esta vez con dos goles de Lisandro López. El visitante sufrió la expulsión de Julián Aude a los dos minutos de arrancado el encuentro y recién pudo descontar en la segunda etapa con el tanto de Brian Aguirre. En el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka también se destacó el debut del central Felipe Aguilar.

Lanús tuvo que replantear todo el partido debido a la tarjeta roja. El lateral derecho Aguirre tuvo que pasar a jugar por la izquierda mientras que el central Matías Pérez se acomodó en su puesto. Por lo tanto, los dirigidos por Kudelka quedaron muy tirados a la banda de Aguirre por la poca profundidad lógica que tenían del otro lado. Encima llegó inmediatamente el gol del Licha de cabeza, después de que la marca lo perdiera en un córner. Aún así, luego de esos primeros cinco minutos para el olvido, la visita tenía la pelota y no sentía que Sarmiento lo abrumara. Pero no por mérito de Lanús, sino porque el Verde no verticalizó la cancha a su favor y encima le cedió la posesión al rival. Sin embargo a los del sur les costó generar chances de gol, casi que el primer tiempo fue de mover la pelota de un lado a otro y en campo propio. A pesar de regalar el protagonismo del encuentro, Sarmiento fue eficaz y aumentó la ventaja sobre el cierre de la primera etapa con el doblete de López.

Para el complemento ingresaron el extremo Franco Orozco y el lateral Nicolás Pasquini en cambio de Maxi González y el defensa Pérez respectivamente. En esta segunda parte Lanús se animó más y aprovechó que Sarmiento lo dejara atacar. Luego de algunas ocasiones vino el gol de Aguirre con un remate de afuera del área desviado. El Granate estuvo cerca de empatar el marcador hacia el final, más por ímpetu propio que por juego. Incluso los locales tuvieron sus chances sobre el cierre del encuentro y le dieron protagonismo al arquero Fernando Monetti.

Finalmente terminaría 2 a 1 y con la sensación de que Lanús pudo haber empatado pero que también fue complicado de analizar debido al sistema nuevo y al hombre de menos. Tocará ver que sucederá la próxima fecha ante Independiente de local el sábado por la tarde.