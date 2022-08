Llegó casi sobre la hora y sin que nadie lo espere, pero llega en una situación en la que Aldosivi necesita una mano. El "Galgo" Schelotto charló con el programa radial La voz del estadio y tocó muchos temas. Aldosivi, Somoza y Banfield, entre otros.

Luego de confirmarse su llegada al tiburón, lo que también significó su polémica salida de Racing, el galgo Ezequiel Schelotto decidió explicar los motivos por los que no continuó en la institución de Avellaneda. Si bien agradeció al club y a mucha gente, decidió despotricar contra el director técnico de la academia, Fernando Gago, el galgo entre otras cosas, dijo:

"Agradezco a quienes me aportaron cosas, Gago no me aportó nada. Me molestó que ni siquiera me tenga en cuenta, cuando yo siempre le dí a entender, que estaba para jugar".

Luego de todo ese asunto, Schelotto se empezó a concentrar en Aldosivi, se lo pudo ver en el estadio el pasado domingo, en la derrota versus Huracán.

El futbolista hizo una buena pretemporada con Racing, por lo que más alla de la adaptación a sus compañeros, está para jugar, y lo confirmó diciendo:

"Somoza sabe que estoy para jugar, pero es él el que decide"

También cuando le preguntaron sobre su llegada al tiburón, agregó:

"Cuando hablé con Somoza me convenció, el equipo no se merece estar donde está"

Recordemos que hoy la banda derecha está ocupada por el jugador Rufino Lucero, por lo que Schelotto, deberá esforzarse para competir por un lugar.

Más allá de Racing, el galgo está identificado con otro club del fútbol argentino, ese club es Banfield, quién lo formó antes de que el 4 se vaya a Europa, por lo que el galgo dijo:

"le tengo mucho cariño a Banfield, porque me formó desde chiquito.En algún momento me llamaron, pero no era el momento de volver"

Para cerrar, dió un declaración sobre su presente y contó el porqué le dicen galgo:

"Ahora me toca otra etapa en mi carrera y lo tomo con profesionalismo y seriedad. Me apodaron galgo en Banfield, todos me llaman así menos mi mamá"

El galgo pasó por los micrófonos y se presentó como jugador de Aldosivi, en donde intentará aportarle su juego y experiencia a un equipo que necesita algo de eso.