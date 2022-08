Capitulo 12: situación limite

Debido a su pelea con el promedio y cuando sufre un traspié Godoy Cruz en este Torneo Binance no solo debe mirar su campaña sino también los partidos de Central Córdoba, Aldosivi y Patronato. En esta duodécima fecha que arrancó el viernes pasado, luego de la derrota del Tomba, el Patrón en su visita al estadio Florencio Sola empató 0 a 0 contra Banfield. En el primer tiempo, el arquero Facundo Altamirano se transformó en un héroe para el pueblo rojinegro porque le sacó un cabezazo de gol a Dylan Gissi.

Más tarde, en el complemento, el arquero de Patronato continuó con esa aureola porque le tapó una buena chance a Agustin Urzi, un penal a Jesús Datolo y un cabezazo a González. Por su parte, el conjunto dirigido por Facundo Sava creó una buena posibilidad. A los 26 minutos de la segunda mitad se fue expulsado Francisco Álvarez y dejó al equipo de Paraná en un momento crucial.

Asimismo el Taladro usó su ingenio para generar ocasiones pero no pudo establecer el 1 a 0. Patronato peleó ante la adversidad y nuevamente cayó en la trampa por un nuevo expulsado. Sin embargo a instancias del VAR el árbitro Ariel Penel se retractó de su primera decisión y amonestó a Tiago Banega. A pesar de este punto que sumó en el Sur el Patrón padece la amenaza del descenso directo.

Por otro lado, en el inicio de la jornada dominguera, en el estadio José María Minella,, Huracán venció, como visitante, al Tiburón por 1 0. El trámite precisamente no quedará en el recuerdo del público porque a los dos elencos les faltó audacia, ingenio y precisión en los últimos metros. Por ello el cotejo no quedará en la memoria del público que se acercó al Mundialista de Mar del Plata. Dentro de ese contexto, el combinado de Parque Patricios en esa primera etapa elaboró sus llegadas pero no complicó la tarde del guardameta José Devecchi.

Mientras tanto Aldosivi fabricó una llegada en ese período. En la segunda parte, el Globo produjo una jugada clara mientras que el equipo conducido por Leandro Somoza se acercó con un remate muy desviado de Marcelo Meli. Después una mano de Martín Cauteruccio dentro del área generó su expulsión y un penal para el conjunto quemero. A los 42 minutos, Franco Cristaldo se vistió de verdugo y lo cambió por el tanto de la victoria.

Por último el Ferroviario en el estadio Único Madre de Ciudades superó a Defensa y Justicia por 1 a 0 en un choque que abrió la jornada del lunes. El Halcón tuvo la primera ocasión a través de Agustín Fontana pero el guardavalla Cesar Rigamonti con espectacularidad evitó la caída de su arco. El equipo liderado por Abel Balbo mostró contundencia en el área rival ya que abrió el marcador pero el árbitro Jorge Baliño apoyado por el VAR lo anuló.

Ese primer tiempo fue parejo ya que los dos conjuntos con sus eficaces propuestas hilvanaron nuevos ataques. En la segunda parte, el elenco santiagueño fue superior porque impuso su juego de tres cuartos de cancha hacia adelante. A través de una buena maniobra de Renzo López Central encontró el triunfo. Pese al buen esquema de la formación comandada por Balbo, el cuadro de Florencio Varela generó su chance pero no pudo vencer a la defensa local. Finalmente Central Córdoba, logró una importante victoria y se encuentra arriba del Expreso, mientras que Aldosivi y Patronato sufren por su delicada situación.