Uno por Uno de la derrota de Independiente ante River

Milton Álvarez (6): buena actuación del arquero, que respondió bien cada vez que se lo llamo. Descolgó centros y contuvo varios remates, el más difícil frente a la volea de Solari. En el gol rozó la pelota, pero el rebote había beneficiado mucho a Suarez. Más allá de dos saques que salieron de la cancha, no hay nada que reprocharle al ex Deportivo Moron.

Alex Vigo (4): al lateral derecho le tocó una brava: jugar mano a mano contra Esequiel Barco. No fue su mejor partido en lo ofensivo (participó poco y mal) ni en lo defensivo (lo desbordaron y tuvo malos controles), aunque mostro mucha voluntad para salir en velocidad con pelota dominada.

Sergio Barreto (4): Checho no estuvo sólido hoy, y el equipo lo sintió. Perdió en los duelos con los delanteros, y protagonizó un blooper con Insaurralde que casi termina en gol. Le pudieron cobrar penal en contra, por un forcejeo con Borja.

Juan Manuel Insaurralde (4): flojo lo del Chaco hoy, impreciso y sin dar seguridad en el fondo. Compartió el blooper con Barreto.

Lucas Rodríguez (3.5): el marcador izquierdo fue el más discreto de la última línea. Le costó marcar a Solari, producto de errores tácticos al esperarlo demasiado, dando facilidades para ser desbordado. No pesó en ataque.

Lucas Romero (4.5): el capitán manejo los hilos en el medio, cuando el Rojo tuvo alguna libertad en esa zona. Se encargó de distribuir ante la poca participación de Soñora, pero no estuvo sólido en lo defensivo.

Alan Soñora (4): el 10 no encuentra su mejor versión, y hoy no fue la excepción. Se le reconoce la asistencia en la media vuelta de Benegas, pero no influyó su presencia, algo por el cual el local perdió el medio campo. Continúa sumergido en pases hacia atrás, o que no significan un avance. Se lo nota poco comprometido con la marca.

Damián Batallini (6): correcto partido de Bata, siendo uno de los más destacados de la cancha en este cotejo. Mucho sacrificio para volver en la marca y para ganarle la espalda a Elías Gómez. Casi mete un golazo con un tiro flotado, y jugó más de lo que protestó. Salió acalambrado por el esfuerzo que hizo.

Tomás Pozzo (6.5): Toto fue el más destacado frente a River. Fue clave en la generación de ataques y mostró un gran compromiso para recuperar la pelota, teniendo varios quites en mitad de campo. Recibió numerosas faltas, y dio clase de su técnica para sacarse rivales de encima y de su velocidad para llegar al área. Su salida despertó enojo en el hincha, la cual se podría explicar por cansancio y porque viene jugando infiltrado.

Leandro Fernández (5.5): el delantero alternó buenas y malas, pero nunca dejó de buscar. A veces se equivocó por repetir mucho la jugada de rebotar hacia atrás con sus compañeros, o trasladó de más para hacer un pase, pero sigue mostrando jerarquía en la parte ofensiva. Armani le atajó un remate en el primer tiempo.

Leandro Benegas (5): el Tanque no pudo ser eficaz en el LDA. Tuvo la chance más clara con una media vuelta, un cabezazo que le contuvo Armani y otros desviados. Mostró voluntad, inteligencia para ganarle a Paulo Díaz y su poca destreza fuera del área, pero no acertó en lo más importante. Sobre el final decidió mal, cuando le quedó un remate claro e intentó pasársela a Márquez.

Rodrigo Márquez (4.5): el Chila dio pinceladas de su calidad, pero no logró acoplarse al equipo. Sus entradas en los últimos encuentros estuvieron lejos de ser positivas, teniendo en cuenta lo que prometía cuando debutó y en inferiores.

Gabriel Hachen y Juan Cazares: poco y nada para el ex Defensa y Justicia y el ecuatoriano. Casi no participaron del juego.

Lucas González: Saltita tampoco intervino en el trámite, y de un mal despeje suyo llegó el gol de River.