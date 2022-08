Senesi, nuevo embajador de la Premier League

Uno más y van…Durante el actual mercado de pases en el Viejo Continente, hay varios jugadores argentinos que cambiaron de aire en los meses previos al arranque de la Copa del Mundo y una de las competiciones más elegida fue la prestigiosa Premier Leaque que dio comienzo el reciente fin de semana. Después de arrancar con el pie derecho su nueva participación en la máxima categoría, Bournemout, en sus redes sociales anunció a Marcos Senesi como nuevo refuerzo y es uno futbolista nacido en nuestro país que dirá presente en la competitiva competición de Gran Bretaña.

Tras un buen paso por el Feyenoord holandés, el zaguero central que fue convocado en ventana de junio por Lionel Scaloni para la Finalissima ante Italia y un amistoso contra Estonia, llegó al conjunto conducido por Scott Parker por una suma cercana a los 15 millones de euros más otros dos en variables y bono. Durante la mañana de este lunes, el oriundo en Concordia ya firmó contrato hasta mediados de 2026 y con posibilidad de extender su vínculo por un año más.

Con esta noticia, San Lorenzo sonreí, debido a que el club “Azulgrana” recibirá dos millones de la moneda europea entre el porcentaje que tenía en su poder y el mecanismo de solidaridad. En este contexto, en su estadía por el elenco de los Países Bajos, tuvo como saldo un total de 116 partidos, anotó nueve goles y repartió siete asistencias.

Por otra parte, como se mencionó arriba, en su momento lo siguió de cerca Mancini para tenerlo en Italia y finalmente optó por la Scaloneta, donde en la tarde histórica de Lionel Messi autor de cinco tantos en un mismo encuentro en el último compromiso disputado en territorio europeo, entró a los diecisiete minutos del complemento en lugar de Lisandro Martínez. En la actualidad, hay varios hombres nacidos en Argentina que están en la Premier y el número asciende a trece con esta reciente llegada. Salvo los casos de Chelsea, Everton, Leeds United, Brenford, Crystal Palace, Wolverhampton, Leicester City y Southampton, los demás tienen al menos un argentino en su plantel.

La lista completa

Julián Álvarez (Manchester City)

Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho (Manchester United)

Paulo Gazzaniga (Fulham)

Federico Fernández (Newcastle)

Wilfredo Caballero (Southampton)

Cristian Romero y Giovani Lo Celso-cerca de regresar al Villarreal-(Tottenham)

Manuel Lanzini (West Ham)

Alexis MacAllister (Brigton)

Andrade y un curioso caso que paso sin pena ni gloria por el Bournemout

Tras varios rendimientos destacados en el semillero de River, el mediocampista creativo, se le comunicó que no entraba en los planes iniciales de Marcelo Gallardo para la temporada 2015 y voló para sumar experiencia en el club inglés. Aunque no se destacó en su breve paso, el futbolista que hoy está en el Audax Italiano, no alcanzó ni siquiera a debutar y rescindió antes de tiempo su vínculo para regresar nuevamente a la institución de Núñez.