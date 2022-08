Boca y Agropecuario se miden en octavos de la Copa Argentina

Boca y Agropecuario se verán la cara por primera vez en la historia. El conjunto de Ibarra viene de ganar de local 2-1 ante Platense con doblete de Romero. El “Pipa” Benedetto se recuperó al 100% de su esguince de tobillo y estará entre los convocados. La vuelta del delantero no es la única, sino que también el “Pulpo” González apareció en la lista. El mediocampista vuelve a aparecer en escena después de tres meses de inactividad, donde se rompió los meniscos el 1 de mayo, en el triunfo 2-0 sobre Barracas Central.

Por otro lado, Jorman Campuzano vuelve a quedarse afuera de la lista, como ante Patronato y Platense. Totalmente relegado, el colombiano parte en la consideración del cuerpo técnico como el tercer Nº 5, por detrás de Varela (titular) y Rolón (suplente). Rojo, Briasco y Aranda continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

El “Xeneize” tendrá un compromiso clave mañana, buscará la defensa del título obtenido el año pasado ante Talleres (5-4 por penales) en Santiago del Estero.

Camino de Boca:

Agropecuario, por su parte, hace 5 encuentros que no suma de a tres. Desde la histórica victoria 2-1 por 16avos ante la “Academia” no ha podido levantar cabeza. Empató tres (All Boys, San Telmo y Chaco For Ever) y perdió 2 (San Martín y Gimnasia y Esgrima de Mendoza) sin anotar un solo gol. Su última victoria fue el 9 de julio ante Atlanta con gol de Dening. La venta del delantero Brian Blando (autor del doblete ante Racing) a Lanús fue una de las causas del bajo promedio de gol que padece.

El equipo de Diego Osella marcha en el puesto 24 de la B Nacional, y por el momento, está fuera de la zona de acceso al Reducido por el segundo acceso. De todas maneras, el equipo de Carlos Casares lo separa seis puntos con respecto a Brown de Adrogué, que hasta ahora se quedaría con ese último cupo.

Camino de Agropecuario:

Posibles formaciones:

Boca: García; Advíncula, Figal, Roncaglia, Fabra; Fernández, Alan Varela, Payero ; Romero, Orsini y Zeballos.

Agropecuario: Barlasina; Leyendeker, Callegari, Moiraghi, Silcan; Balbi, Pereyra, Núñez; Melo, Dening y Montero.