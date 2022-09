El Pincha perdió puntos importantes

El Pincha recibía en su estadio a Defensa y Justicia en la jornada correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional 2022.

Estudiantes venía bien encaminado con una buena racha de partidos sin derrotas y buscaba seguir así en su enfrentamiento frente al Halcón de Varela. Ambos equipos querían conseguir los tres puntos para posicionarse en puestos de clasificación a las copas. El León comenzó mejor el encuentro y rápidamente tuvo la primera chance de gol, en el primer minuto del partido, una gran volea desde afuera del área de Jorge Rodríguez era despejada con una estupenda atajada de Ezequiel Unsaín. El juego era parejo y ambos conjuntos tuvieron algunas oportunidades, pero los que pegaron primero en el marcador fueron los visitantes, luego de un centro le quedó el rebote a Adonis Frías que remató cruzado y convirtió el primer tanto del partido. El León siguió buscando la igualdad, pero no estuvo certero en la primera parte del partido. Ya en la segundad mitad, a los 10 minutos, un error en la mitad de la cancha le permitió una buena contra al Halcón, que aprovechó que la defensa del Pincha había quedado mal parada y con el cabezazo de Andrés Ríos amplió la ventaja. Pero los locales no se quedarían atrás y rápidamente conseguirían descontar, mediante un córner que terminaría con el cabezazo del goleador Mauro Boselli. Estudiantes siguió buscando la igualdad y generó oportunidades de gol, pero no fue lo suficiente efectivo y la visita se llevó la victoria.

Resumen del partido:

Cómo quedan en la tabla:

Estudiantes de la Plata luego de la derrota quedó posicionado en el puesto 14 con 27 puntos.

Defensa y Justicia con su segunda victoria al hilo, logró ubicarse en la posición 18 con 25 puntos.

Próximos rivales:

Domingo 25/9 (20:30hs): Atlético Tucumán vs Estudiantes.

Sábado 24/9 (13hs): Defensa y Justicia vs Patronato.