Batallini luego de la victoria ante Unión: "Este grupo puede pelear grandes cosas"

El extremo del Rey de Copas habló en zona mixta luego de la victoria ante el Tatengue, en la que fue una de las figuras del partido. "Venimos en alza, es un rival muy difícil y conseguimos una gran victoria en una cancha muy difícil. Nos sentimos muy bien de lo anímico. En el partido con Aldosivi nos dimos cuenta que este grupo puede pelear por grandes cosas", comentó Bata.

El ex Argentinos Juniors volvió a hablar sobre como se siente en la posición que lo pone Julio César Falcioni, y dijo: "Es la posición que más me gusta. Siempre lo hice cuando era chico y me siento muy cómodo, pero donde me ponga Julio (Falcioni) voy a estar".

El Rojo ganó los últimos 4 partidos, sobre lo cuál Batallini subrayó el cambio de mentalidad que tuvo el equipo desde el encuentro con : "Trabajamos mucho desde lo mental, físicamente estamos muy bien. Somos un equipo muy duro, nos plantamos en cualquier cancha. En lo anímico nos soltamos y estamos demostrando que estamos muy bien".

Acerca de la lesión de Leandro Fernández, el cual salió reemplazado en la segunda parte por una contractura en el isquiotibial, deseó que no sea grave: "No nos dijo nada, esta un poco dolorido, en la semana se hará estudios para ver que tiene pero esperemos que no sea nada".

De esta manera el conjunto de Avellaneda consiguió su cuarta victoria al hilo, contando la de Vélez en los 8vos de final de Copa Argentina, y la tercera por el campeonato local en el cual se posiciona 20° con 24 unidades. En la tabla general quedó 19° con 40 puntos a tan solo siete de Tigre que es el último en clasificarse a una copa internacional y el próximo sábado recibira en el LDA - Ricardo Enrique Bochini a la Lepra por la Fecha 21 de la Liga Profesional.