Las batallas del Tigre y el Morro

En el torneo Apertura de 2008 Godoy Cruz vivió una de sus jornadas inolvidables porque superó a Boca Juniors por 4 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas. En ese encuentro, el equipo boquense, quien peleaba el campeonato junto a San Lorenzo, se puso en ventaja por intermedio de un potente remate de Leandro Gracian. Luego en el Tomba surgieron los talentos del Sapito Encina, Figueroa y Rojas para dejar a Jairo Castillo con toda su ambición y convertir de cabeza el empate.

Más tarde, en la segunda etapa, el Expreso creó una jugada letal y Leonardo Sigali la finalizó con un disparo que venció la portería xeneize. La postura ofensiva del conjunto de la calle Vergara se mantuvo y por otra buena comunicación futbolística entre Olmedo, Encina, Figueroa y Castillo nació el tercer tanto. En consecuencia, el ex delantero de Vélez e Independiente en una tarde inolvidable convirtió el 3 a 1 para el Bodeguero.

Para redondear una actuación arrolladora Leandro Caruso se transformó en conductor y dejó solo al Tigre Castillo, quien nuevamente con otra definición sentenció la suerte del arquero Mauricio Caranta y nubló un poco las aspiraciones del futuro campeón del Apertura de ese año. Con esta victoria el elenco de Mendoza se alejó de la temida promoción.

Por otro lado nueve años más tarde, en un amistoso el Tomba derrotó en el mismo escenario a Boca por 3 a 2. Con esta victoria el cuadro local le dio la bienvenida al entrenador Diego Dabove. El Xeneize comenzó mejor el ensayo ya que generó una buena chance pero sufrió una dura respuesta por la primera conquista del uruguayo Santiago García.

Unos minutos después Juan Fernando Garro aumentó las cifras para la Bodega. Sin embargo la formación conducida por Guillermo Barros Schelotto se rebeló ante esa adversidad y marcó el primer descuento por la definición de Gonzalo Maroni. En ese tramo tanto García como Maroni tuvieron una nueva oportunidad para explotar su garganta de gol pero no pudieron convertir.

Sin embargo el combinado de la Ribera en el complemento mostró una imagen más dominante pero el Expreso se guardó una gran carta con Fabrizio Angileri. En un oportuno ataque el ex defensor de River Plate estableció el 3 a 1 para los dirigidos por Dabove. No obstante, la escuadra boquense buscó en su numeroso plantel a Walter Bou. El ex atacante de Defensa y Justicia fue su hombre más movedizo porque contó con dos chances pero en la última decretó el 2 a 3 definitivo.

La escuadra de la Calle Vergara en su tierra en esos dos cotejos no respetó la historia de un coloso ya que contó con dos alineaciones que no desaprovecharon sus oportunidades.