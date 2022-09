Favio Orsi: "Lo que tenemos que hacer es no desenfocarnos"

Godoy Cruz recibirá el próximo viernes a Boca Juniors en el Estadio Malvinas Argentinas, desde las 19 horas por el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga Profesional.



Favio Orsi, uno de los directores técnicos fue claro a la hora de definir el momento en el que se halla el equipo. Consultado por los periodistas del noticiero deportivo SportCenter que transmite ESPN acerca de dónde está puesto el objetivo del Expreso, afirmó: "Nuestro objetivo es dejar a Godoy Cruz en la categoría. Ese es nuestro foco de atención. Esa es nuestra prioridad cuando llegamos al club, hace 25 fechas. El objetivo era ese y hoy lo sigue siendo".



"Hoy nos encuentra mejor posicionados pero no habiendo concretado aún el objetivo. En el medio apareció la Copa Argentina que uno la fue disputando y pasando de fases donde uno se encuentra en una instancia final, dentro de las últimas de la Copa. También, intentamos darle la importancia que eso genera, pero nuestro objetivo principal es dejar a Godoy Cruz en la categoría", amplió.



Indagado sobre cómo es trabajar en dupla junto a Sergio Goméz, explicó: "Es como cualquier formato de cuerpo técnico. Tomamos el concepto de trabajo en forma integral. No solo la parte de estímulo físico, táctico y técnico sino todo lo que tiene que ver con las diferentes fases del juego. Trabajamos de forma integral, lo hacemos hace 11 años juntos, tratamos de que cada uno potencie virtudes y tape errores del otro. Por eso podemos llevarlo a cabo".



Luego, se refirió a su idea de que los jugadores están por encima de los sistemas, contando que en Godoy Cruz "Nos encontramos con un plantel muy joven para lo que es la lucha por la permanencia. No es fácil jugar cada partido con un plantel tan joven pero sí, los encontramos predispuestos a tratar de asimilar rápido nuestra idea. Llegamos en la final del torneo anterior y cuando uno llega en el medio de un torneo es muy difícil, al no haber tiempo. Jugamos 28 partidos en menos de 5 meses con una pretemporada en el medio. Encontramos un plantel con una gran predisposición de sacar a Godoy Cruz de una situación de emergencia y de tratar de consolidarlo en Primera División. Tenemos la postura de ser ambiciosos en la propuesta y no es fácil cuando uno está luchando la permanencia. El plantel nos permite día a día tener la ambición que nosotros pretendemos".



Pensando en la importancia del partido contra el Xeneize, reflexionó: "Obviamente, cada vez que jugamos con un equipo grande como lo es Boca, siempre la atención alrededor nuestro crece. Lo que nosotros tenemos que hacer es no desenfocarnos con ese foco de atención que sabemos que es momentáneo. Una vez que pase el partido con Boca ese foco pasará y los tres puntos que vengan serán tan importantes como los puntos que estén en disputa en el partido contra Boca".

Partido difícil

En diálogo con Canal 7, tras el entrenamiento, sostuvo: "No estamos en un momento de buen rendimiento. Es una realidad, es habitual que cuando pasen este tipo de bajones en el rendimiento intentemos volver a la esencia que nos trajo a tener un nivel alto".



“Yo no analizo resultados porque tienen que ver con pequeños detalles que pasan en un partido“, sintetizó sobre el presente del bodeguero que acumula 3 partidos sin ganar.



Por último, valoró al conjunto que conduce Hugo Ibarra: “Boca tiene una jerarquía muy importante, que en el momento menos esperado logra hacer una diferencia en el marcador, en los últimos partidos pasó eso. Será un partido muy difícil”.