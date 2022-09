Empate con sabor a derrota

En el cierre de la 20° fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Patronato empató sin goles de local ante Rosario Central en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. No fue un buen partido del conjunto que dirige Facundo Sava que no generó muchas aproximaciones de peligro y hasta pudo quedar en desventaja en el marcador, pero el VAR le anuló un gol al canalla por un off side milimétrico.

El trámite del partido fue discreto. El equipo local tenía la presión de ganar para superar a Aldosivi y salir del fondo de la tabla de los promedios, y eso se tradujo en un evidente bajón futbolístico. Al Patrón se lo vio impreciso y nunca pudo hacer pesar su juego colectivo para llegar al arco del canalla.

Por su parte la visita, aprovechaba las urgencias del equipo entrerriano para contragolpear con el veloz Bounanote que se asociaba con un activo Malcorra. Sin embargo, al equipo de Tevez le faltó precisión en los últimos metros y no estuvo acertado en los remates que intentó.

A los 22 del segundo tiempo llegó la más clara del partido cuando, tras un córner, el canalla ganó tres veces de cabeza en el área y el último cabezazo terminó con el gol de Damián Martínez. El línea levantó la bandera y tras algunos minutos de revisión, por la dificultad de la jugada, el VAR decidió ratificar la decisión del árbitro Darío Herrera.

En un partido con pocas luces, el equipo de Carlos Tevez hizo algún mérito más para llevarse el triunfo. Pero finalmente fue un empate que no le sirvió a ninguno.

Con este resultado el Patrón quedó con 98 puntos en los promedios, uno detrás de Aldosivi de Mar del Plata, penúltimo en la tabla. Mientras que la victoria agónica de Central Córdoba de Santiago del Estero contra Gimnasia, lo dejó a 10 puntos de los últimos equipos que se estarían salvando del descenso (el equipo santiagueño y Arsenal comparten ese lugar con 108 puntos). A falta de 7 fechas para que finalice el torneo, el equipo paranaense necesita sumar para tener alguna chance de pelear su permanencia hasta la última fecha.

Síntesis

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Justo Giani y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Cambios: 45' J.C. Guasone por C. Quintana; 59' A. Sosa por J. Giani; 69' T. Banega por N. Castro; 69' M. Pardo por S. Medina; 82' J. Herrera por A. Rodriguez;

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Javier Baez, Juan Rodríguez, Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo; Juan Cruz Cerrudo, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte; Alejo Véliz. DT: Carlos Tévez.

Cambios: 54' F. MacAllister por M. Tanlongo (Lesion); 54' A. Marinelli por J.C. Cerrudo; 63' F. Frias por J. Candia; 63' G. Infantino por F. Buonanotte; 78' A. Veliz por I. Malcorra;

Goles: No hubo

Amarillas: 30' J. Rodriguez (RC); 43' C. Baez (RC); 55' J. Giani (P) ; 56' L. Mosevich (P); 61' F. Buonanotte (RC); 77' F. MacAllister (RC); 86' F. Leys (P).

Rojas: No hubo

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella