Damián Batallini e Iván Marcone hablaron de cara a los próximos partidos de Independiente

Primero, el jugador surgido en Arsenal de Sarandí se refirió a su llegada a la institución y a su actualidad: "Al llegar no fue el comienzo que esperaba, pero el foco está en el presente. El equipo encontró la solidez y la tranquilidad que necesitaba, gracias a las victorias y el buen rendimiento".

Luego, se le consultó por su momento actual al futbolista que pertenece a Argentinos Juniors: "En lo personal me siento bien, cada vez mejor. Al principio me costó, pero estoy en un club grande en el que vas agarrando confianza. No sé si es mi mejor momento, porque siempre podemos dar un poco más. Julio (Falcioni) nos dio una mano muy grande laburando día a día, y su idea se está viendo reflejada en los partidos. Me siento bien físicamente. En los malos momentos es difícil ver lo bueno".

Después, Marcone habló sobre cómo se siente desde lo físico, de cara al encuentro con Newell's de mañana, y al de Copa Argentina del miércoles: "Me siento mejor. La seguidilla de partidos me ayudó a agarrar ritmo, porque había llegado sin pretemporada y con algunos problemas físicos. Por eso, con el entrenador decidimos entrenar enfocado en esto último para ponerme bien. Es mucho más fácil sumar minutos con el buen rendimiento de los compañeros y las victorias. No vamos a elegir un partido (Newell's o Talleres), vamos a apuntar a los dos". Además, el mediocampista afirmó que el equipo es solidario a la hora de atacar y defender, y que mientras él se queda mas cerca de los centrales, Lucas Romero se suelta con los cuatro atacantes y los laterales a la hora de avanzar.

El llegado del Elche de España, continuó sobre el funcionamiento del equipo: "Nosotros nos matamos trabajando, en los buenos y malos momentos. El que vivimos hoy es resultado de la constancia. Lo logramos con rebeldía, después de la última mala seguidilla. Estamos convencidos, y no nos dejamos influenciar por nada externo (en referencia a los cánticos de la hinchada pidiendo "sacar al equipo")".

Por otro lado, Bata fue consultado por la finalización de su préstamo (en diciembre), y respondió sobre su futuro: "Todavía no se habló sobre el tema, pero tengo el deseo de seguir acá. Desde el día que llegué estoy muy feliz y en el club que quiero estar. Estoy enfocado en los próximos encuentros, pero en diciembre se verá si deciden que me quede. Trato de disfrutar al máximo". También, mencionó que Leandro Fernández aporta mucho al plantel por ser el goleador y la confianza que se tiene, pero si no llega al cotejo frente a Talleres hay chicos entre los suplentes que van a estar listos. Luego, aclaró que, tras la caída con Gimnasia LP, se convencieron de que no podían seguir en ese nivel, y decidieron apretar los dientes para cambiar la cara a la institución.

Más adelante, Marcone confirmó que, pese a ser hincha de Independiente, no se acercará a votar el 2 de octubre porque hay entrenamiento ese día y hora, pero que como todos sus pares desea lo mejor para la entidad y confesó haber encontrado un buen complemento con el Perro Romero, quien se siente más cómodo suelto y presionando arriba.

Por último, Batallini agradeció el apoyo que recibió de los hinchas desde su llegada, así como el hecho de sentirse perdonado por estos cuando tiró al suelo la camiseta al ser sustituido en el clásico versus Racing.